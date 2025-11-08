Današnja cena Basenji

Današnja cena kriptovalute Basenji (BENJI) v živo je $ 0.00649783, s spremembo 8.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BENJI v USD je $ 0.00649783 na BENJI.

Kriptovaluta Basenji je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,483,153, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BENJI. V zadnjih 24 urah se je BENJI trgovalo med $ 0.0056521 (najnižje) in $ 0.00662854 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.104985, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00563659.

V kratkoročni uspešnosti se je BENJI premaknil -0.79% v zadnji uri in -18.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Basenji (BENJI)

