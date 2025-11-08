Današnja cena ArchAI

Današnja cena kriptovalute ArchAI (ARCHAI) v živo je $ 0.00297913, s spremembo 0.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ARCHAI v USD je $ 0.00297913 na ARCHAI.

Kriptovaluta ArchAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,214,566, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 407.69M ARCHAI. V zadnjih 24 urah se je ARCHAI trgovalo med $ 0.00296291 (najnižje) in $ 0.00299231 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00836712, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00271399.

V kratkoročni uspešnosti se je ARCHAI premaknil -0.00% v zadnji uri in -6.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ArchAI (ARCHAI)

Tržna kapitalizacija $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Zaloga v obtoku 407.69M 407.69M 407.69M Skupna ponudba 822,688,389.0 822,688,389.0 822,688,389.0

Trenutna tržna kapitalizacija ArchAI je $ 1.21M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ARCHAI je 407.69M, skupna ponudba pa znaša 822688389.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.45M.