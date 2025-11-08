Današnja cena Somnia

Današnja cena kriptovalute Somnia (SOMI) v živo je $ 0.4018, s spremembo 9.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOMI v USD je $ 0.4018 na SOMI.

Kriptovaluta Somnia je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SOMI. V zadnjih 24 urah se je SOMI trgovalo med $ 0.3342 (najnižje) in $ 0.4125 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SOMI premaknil +2.57% v zadnji uri in +0.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 420.84K.

Tržne informacije Somnia (SOMI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 420.84K$ 420.84K $ 420.84K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 401.80M$ 401.80M $ 401.80M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov SOMNIA

Trenutna tržna kapitalizacija Somnia je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 420.84K. Obstoječa ponudba SOMI je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 401.80M.