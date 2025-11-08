Današnja cena kriptovalute Somnia v živo je 0.4018 USD. Tržna kapitalizacija SOMI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SOMI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Somnia v živo je 0.4018 USD. Tržna kapitalizacija SOMI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SOMI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Somnia (SOMI) v živo je $ 0.4018, s spremembo 9.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOMI v USD je $ 0.4018 na SOMI.
Kriptovaluta Somnia je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SOMI. V zadnjih 24 urah se je SOMI trgovalo med $ 0.3342 (najnižje) in $ 0.4125 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je SOMI premaknil +2.57% v zadnji uri in +0.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 420.84K.
Tržne informacije Somnia (SOMI)
$ 420.84K
$ 401.80M
--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOMNIA
Trenutna tržna kapitalizacija Somnia je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 420.84K. Obstoječa ponudba SOMI je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 401.80M.
Zgodovina cene Somnia, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+2.57%
+9.75%
+0.65%
+0.65%
Zgodovina cen Somnia (SOMI) v USD
Sledite spremembam cen Somnia za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.035695
+9.75%
30 dni
$ -0.3594
-47.22%
60 dni
$ -0.8523
-67.97%
90 dni
$ +0.3018
+301.80%
Današnja sprememba cene Somnia
Danes je SOMI zabeležil spremembo $ +0.035695 (+9.75%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Somnia
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.3594 (-47.22%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Somnia
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SOMI spremenil za $ -0.8523 (-67.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Somnia
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.3018 (+301.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Somnia (SOMI) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Somnia, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Somnia?
Several key factors influence Somnia (SOMI) token prices:
Regulatory News: Crypto regulations and legal developments influence market perception.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms and metaverse projects.
Community Growth: Active user base and developer ecosystem expansion.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Somnia?
People want to know Somnia (SOMI) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and performance 3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points 4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
Napoved cene za kriptovaluto Somnia
Napoved cene Somnia (SOMI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SOMI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Somnia (SOMI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Somnia lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Somnia v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SOMI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Somnia.
O Somnia
SOMI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. SOMI employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the token to validate transactions and earn rewards. The asset's primary use case is to provide a secure and private medium of exchange in the digital space, with an emphasis on reducing the risk of third-party interference. The issuance of SOMI tokens is capped, meaning there is a finite supply, which is a feature designed to prevent inflation.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Somnia
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Somnia? Nakup SOMI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Somnia. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Somnia (SOMI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Somnia bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Somnia
Z lastništvom kriptovalute Somnia se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.
Somnia Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Somnia razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Somnia rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Somnia.
Koliko je kriptovaluta Somnia vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Somnia je $ 0.4018. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Somnia še vedno dobra naložba?
Somnia ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SOMI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Somnia?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Somnia v vrednosti $ 420.84K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Somnia?
Cena kriptovalute SOMI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Somnia v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SOMI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Somnia?
Na ceno SOMI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SOMI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Somnia gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Somnia letos rasla?
Cena kriptovalute Somnia bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Somnia (SOMI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:30:15 (UTC+8)
