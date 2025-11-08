BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Somnia v živo je 0.4018 USD. Tržna kapitalizacija SOMI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SOMI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Somnia Logotip

Cena Somnia(SOMI)

Cena 1 SOMI v USD v živo:

+9.75%1D
USD
Somnia (SOMI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:30:15 (UTC+8)

Današnja cena Somnia

Današnja cena kriptovalute Somnia (SOMI) v živo je $ 0.4018, s spremembo 9.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOMI v USD je $ 0.4018 na SOMI.

Kriptovaluta Somnia je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SOMI. V zadnjih 24 urah se je SOMI trgovalo med $ 0.3342 (najnižje) in $ 0.4125 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SOMI premaknil +2.57% v zadnji uri in +0.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 420.84K.

Tržne informacije Somnia (SOMI)

$ 420.84K
$ 401.80M
1,000,000,000
SOMNIA

Trenutna tržna kapitalizacija Somnia je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 420.84K. Obstoječa ponudba SOMI je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 401.80M.

Zgodovina cene Somnia, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

+2.57%

+9.75%

+0.65%

+0.65%

Zgodovina cen Somnia (SOMI) v USD

Sledite spremembam cen Somnia za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.035695+9.75%
30 dni$ -0.3594-47.22%
60 dni$ -0.8523-67.97%
90 dni$ +0.3018+301.80%
Današnja sprememba cene Somnia

Danes je SOMI zabeležil spremembo $ +0.035695 (+9.75%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Somnia

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.3594 (-47.22%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Somnia

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SOMI spremenil za $ -0.8523 (-67.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Somnia

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.3018 (+301.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Somnia (SOMI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Somnia.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Somnia

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Somnia, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Somnia?

Several key factors influence Somnia (SOMI) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact SOMI's value.

Adoption & Partnerships: Real-world use cases, strategic partnerships, and platform adoption drive demand.

Technology Development: Updates, improvements to the Somnia blockchain, and successful milestones boost investor confidence.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume directly affect price dynamics.

Regulatory News: Crypto regulations and legal developments influence market perception.

Competition: Performance relative to other blockchain platforms and metaverse projects.

Community Growth: Active user base and developer ecosystem expansion.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Somnia?

People want to know Somnia (SOMI) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and performance
3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies

Napoved cene za kriptovaluto Somnia

Napoved cene Somnia (SOMI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SOMI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Somnia (SOMI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Somnia lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Somnia v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SOMI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Somnia.

O Somnia

SOMI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. SOMI employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the token to validate transactions and earn rewards. The asset's primary use case is to provide a secure and private medium of exchange in the digital space, with an emphasis on reducing the risk of third-party interference. The issuance of SOMI tokens is capped, meaning there is a finite supply, which is a feature designed to prevent inflation.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Somnia

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Somnia? Nakup SOMI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Somnia. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Somnia (SOMI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Somnia bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Somnia (SOMI)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Somnia

Z lastništvom kriptovalute Somnia se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Somnia (SOMI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Somnia (SOMI)

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Somnia Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Somnia razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Somnia spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Somnia

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Somnia?
Če bi kriptovaluta Somnia rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Somnia.
Pomembne panožne novosti Somnia (SOMI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

