Današnja cena Lucidai

Današnja cena kriptovalute Lucidai (LUCI) v živo je $ 0.000011, s spremembo 8.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LUCI v USD je $ 0.000011 na LUCI.

Kriptovaluta Lucidai je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- LUCI. V zadnjih 24 urah se je LUCI trgovalo med $ 0.000007 (najnižje) in $ 0.000015 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je LUCI premaknil 0.00% v zadnji uri in -21.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.27K.

Tržne informacije Lucidai (LUCI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 2.27K$ 2.27K $ 2.27K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 110.00K$ 110.00K $ 110.00K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Lucidai je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.27K. Obstoječa ponudba LUCI je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 110.00K.