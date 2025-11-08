BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Lucidai v živo je 0.000011 USD. Tržna kapitalizacija LUCI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz LUCI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Lucidai v živo je 0.000011 USD. Tržna kapitalizacija LUCI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz LUCI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o LUCI

Informacije o ceni LUCI

Kaj je LUCI

Bela knjiga LUCI

Uradna spletna stran LUCI

Tokenomika LUCI

Napoved cen LUCI

Zgodovina LUCI

LUCI Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute LUCI v fiat

Spot LUCI

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Lucidai Logotip

Cena Lucidai(LUCI)

Cena 1 LUCI v USD v živo:

$0.000011
$0.000011$0.000011
-8.33%1D
USD
Lucidai (LUCI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:22 (UTC+8)

Današnja cena Lucidai

Današnja cena kriptovalute Lucidai (LUCI) v živo je $ 0.000011, s spremembo 8.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LUCI v USD je $ 0.000011 na LUCI.

Kriptovaluta Lucidai je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- LUCI. V zadnjih 24 urah se je LUCI trgovalo med $ 0.000007 (najnižje) in $ 0.000015 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je LUCI premaknil 0.00% v zadnji uri in -21.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.27K.

Tržne informacije Lucidai (LUCI)

--
----

$ 2.27K
$ 2.27K$ 2.27K

$ 110.00K
$ 110.00K$ 110.00K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Lucidai je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.27K. Obstoječa ponudba LUCI je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 110.00K.

Zgodovina cene Lucidai, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000007
$ 0.000007$ 0.000007
24H Nizka
$ 0.000015
$ 0.000015$ 0.000015
24H Visoka

$ 0.000007
$ 0.000007$ 0.000007

$ 0.000015
$ 0.000015$ 0.000015

--
----

--
----

0.00%

-8.33%

-21.43%

-21.43%

Zgodovina cen Lucidai (LUCI) v USD

Sledite spremembam cen Lucidai za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000001-8.33%
30 dni$ -0.00001-47.62%
60 dni$ -0.000583-98.15%
90 dni$ -0.000989-98.90%
Današnja sprememba cene Lucidai

Danes je LUCI zabeležil spremembo $ -0.000001 (-8.33%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Lucidai

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00001 (-47.62%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Lucidai

Če pogled razširimo na 60 dni, se je LUCI spremenil za $ -0.000583 (-98.15%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Lucidai

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000989 (-98.90%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Lucidai (LUCI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Lucidai.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Lucidai

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Lucidai, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Lucidai?

Lucidai (LUCI) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact LUCI pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, AI improvements, and feature releases can drive price changes.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies and AI projects affect investor sentiment.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts positioning.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and whale movements create volatility.

Community Growth: User adoption, social media presence, and developer activity drive long-term value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Lucidai?

People want to know Lucidai (LUCI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their trades effectively in the fast-moving crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto Lucidai

Napoved cene Lucidai (LUCI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LUCI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lucidai (LUCI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Lucidai lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lucidai v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LUCI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lucidai.

O Lucidai

LUCI is a cryptocurrency that powers the Luci platform, a decentralized ecosystem designed to facilitate the creation, sharing, and monetization of digital content. With LUCI, users can participate in the platform's governance, reward content creators, and access premium features. The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring security and efficiency in transactions. Its issuance model is designed to maintain a balanced ecosystem by distributing a portion of the newly minted coins to stakers and content creators. LUCI's primary use is within the Luci platform itself, but it also plays a role in the broader digital content and decentralized finance (DeFi) sectors.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Lucidai

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Lucidai? Nakup LUCI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Lucidai. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Lucidai (LUCI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Lucidai bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Lucidai (LUCI)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Lucidai

Z lastništvom kriptovalute Lucidai se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Lucidai (LUCI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Lucidai (LUCI)

Lucidai was born to bridge human emotion and decentralized technology. By interpreting the most personal expressions of the subconscious — dreams — and connecting them to curated crypto opportunities, Lucidai creates a new, emotional on-ramp into Web3.

Lucidai Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Lucidai razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Lucidai spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lucidai

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lucidai?
Če bi kriptovaluta Lucidai rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lucidai.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:22 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Lucidai (LUCI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Lucidai

LUCI USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na LUCI z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami LUCI USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Lucidai (LUCI) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Lucidai v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
LUCI/USDT
$0.000011
$0.000011$0.000011
-8.33%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.7666
$2.7666$2.7666

+5,433.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004367
$0.00004367$0.00004367

+773.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23932
$0.23932$0.23932

+118.89%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002905
$0.000000002905$0.000000002905

+87.41%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz LUCI v USD

Znesek

LUCI
LUCI
USD
USD

1 LUCI = 0.000011 USD