Današnja cena kriptovalute iShares Gold Trust (IAUON) v živo je $ 75.46, s spremembo 0.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IAUON v USD je $ 75.46 na IAUON.
Kriptovaluta iShares Gold Trust je trenutno na #1166. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9.02M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 119.51K IAUON. V zadnjih 24 urah se je IAUON trgovalo med $ 74.96 (najnižje) in $ 75.91 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 82.53676920433921, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 66.2823140111318.
V kratkoročni uspešnosti se je IAUON premaknil +0.34% v zadnji uri in -0.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.79K.
Tržne informacije iShares Gold Trust (IAUON)
No.1166
$ 9.02M
$ 56.79K
$ 9.02M
119.51K
119,509.8774194
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija iShares Gold Trust je $ 9.02M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.79K. Obstoječa ponudba IAUON je 119.51K, skupna ponudba pa znaša 119509.8774194. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.02M.
Zgodovina cene iShares Gold Trust, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 74.96
24H Nizka
$ 75.91
24H Visoka
$ 74.96
$ 75.91
$ 82.53676920433921
$ 66.2823140111318
+0.34%
+0.37%
-0.51%
-0.51%
Zgodovina cen iShares Gold Trust (IAUON) v USD
Sledite spremembam cen iShares Gold Trust za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.2782
+0.37%
30 dni
$ -0.55
-0.73%
60 dni
$ +25.46
+50.92%
90 dni
$ +25.46
+50.92%
Današnja sprememba cene iShares Gold Trust
Danes je IAUON zabeležil spremembo $ +0.2782 (+0.37%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene iShares Gold Trust
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.55 (-0.73%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene iShares Gold Trust
Če pogled razširimo na 60 dni, se je IAUON spremenil za $ +25.46 (+50.92%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene iShares Gold Trust
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +25.46 (+50.92%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen iShares Gold Trust (IAUON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto iShares Gold Trust
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute iShares Gold Trust, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute iShares Gold Trust?
Several key factors influence iShares Gold Trust (IAU) prices:
1. Gold spot prices - IAU directly tracks physical gold value 2. US dollar strength - Inverse relationship with gold prices 3. Inflation expectations - Higher inflation increases gold demand 4. Interest rates - Lower rates make gold more attractive 5. Economic uncertainty - Gold serves as safe haven asset 6. Central bank policies - Monetary easing supports gold 7. Geopolitical tensions - Crisis drives investors to gold 8. Supply/demand dynamics - Mining output and jewelry demand 9. Market sentiment - Risk-on/risk-off investor behavior
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute iShares Gold Trust?
People want to know iShares Gold Trust (IAU) price today because gold serves as a hedge against inflation and market volatility. Investors track IAU to diversify portfolios, assess safe-haven demand during economic uncertainty, and make trading decisions. Daily price movements help evaluate investment performance and timing for buying or selling positions in this popular gold ETF.
Napoved cene za kriptovaluto iShares Gold Trust
Napoved cene iShares Gold Trust (IAUON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IAUON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen iShares Gold Trust (IAUON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena iShares Gold Trust lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute iShares Gold Trust v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen IAUON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute iShares Gold Trust.
O iShares Gold Trust
IAUON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on efficiency and security. The asset employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the blockchain, ensuring that all transactions are transparent and immutable. IAUON's supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions. The asset is typically used in the context of decentralized finance, where it can be used for various purposes such as payments, lending, and asset management. It is part of a broader ecosystem of cryptocurrencies and blockchain technologies, each with its own unique features and uses.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto iShares Gold Trust
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto iShares Gold Trust? Nakup IAUON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute iShares Gold Trust. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute iShares Gold Trust (IAUON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 119.51K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in iShares Gold Trust bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto iShares Gold Trust
Z lastništvom kriptovalute iShares Gold Trust se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup iShares Gold Trust (IAUON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o iShares Gold Trust
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta iShares Gold Trust?
Če bi kriptovaluta iShares Gold Trust rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute iShares Gold Trust.
Koliko je kriptovaluta iShares Gold Trust vredna danes?
Današnja cena kriptovalute iShares Gold Trust je $ 75.46. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta iShares Gold Trust še vedno dobra naložba?
iShares Gold Trust ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v IAUON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto iShares Gold Trust?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto iShares Gold Trust v vrednosti $ 56.79K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute iShares Gold Trust?
Cena kriptovalute IAUON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute iShares Gold Trust v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena IAUON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute iShares Gold Trust?
Na ceno IAUON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,261.69
+1.45%
ETH
3,450.78
+4.64%
SOL
161.49
+3.91%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.105
+1.12%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za IAUON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par IAUON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute iShares Gold Trust gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute iShares Gold Trust letos rasla?
Cena kriptovalute iShares Gold Trust bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute iShares Gold Trust (IAUON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:16:24 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti iShares Gold Trust (IAUON)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
