Današnja cena iShares Gold Trust

Današnja cena kriptovalute iShares Gold Trust (IAUON) v živo je $ 75.46, s spremembo 0.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IAUON v USD je $ 75.46 na IAUON.

Kriptovaluta iShares Gold Trust je trenutno na #1166. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9.02M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 119.51K IAUON. V zadnjih 24 urah se je IAUON trgovalo med $ 74.96 (najnižje) in $ 75.91 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 82.53676920433921, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 66.2823140111318.

V kratkoročni uspešnosti se je IAUON premaknil +0.34% v zadnji uri in -0.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.79K.

Tržne informacije iShares Gold Trust (IAUON)

Uvrstitev No.1166 Tržna kapitalizacija $ 9.02M$ 9.02M $ 9.02M Volumen (24H) $ 56.79K$ 56.79K $ 56.79K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.02M$ 9.02M $ 9.02M Zaloga v obtoku 119.51K 119.51K 119.51K Skupna ponudba 119,509.8774194 119,509.8774194 119,509.8774194 Javna veriga blokov ETH

