Današnja cena kriptovalute iShares Gold Trust v živo je 75.46 USD. Tržna kapitalizacija IAUON je 9,018,215.350067924 USD. Spremljajte posodobitve cen iz IAUON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$75.48
+0.37%1D
iShares Gold Trust (IAUON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:16:24 (UTC+8)

Današnja cena iShares Gold Trust

Današnja cena kriptovalute iShares Gold Trust (IAUON) v živo je $ 75.46, s spremembo 0.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IAUON v USD je $ 75.46 na IAUON.

Kriptovaluta iShares Gold Trust je trenutno na #1166. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9.02M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 119.51K IAUON. V zadnjih 24 urah se je IAUON trgovalo med $ 74.96 (najnižje) in $ 75.91 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 82.53676920433921, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 66.2823140111318.

V kratkoročni uspešnosti se je IAUON premaknil +0.34% v zadnji uri in -0.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.79K.

Tržne informacije iShares Gold Trust (IAUON)

No.1166

$ 9.02M
$ 56.79K
$ 9.02M
119.51K
119,509.8774194
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija iShares Gold Trust je $ 9.02M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.79K. Obstoječa ponudba IAUON je 119.51K, skupna ponudba pa znaša 119509.8774194. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.02M.

Zgodovina cene iShares Gold Trust, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 74.96
24H Nizka
$ 75.91
24H Visoka

$ 74.96
$ 75.91
$ 82.53676920433921
$ 66.2823140111318
+0.34%

+0.37%

-0.51%

-0.51%

Zgodovina cen iShares Gold Trust (IAUON) v USD

Sledite spremembam cen iShares Gold Trust za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.2782+0.37%
30 dni$ -0.55-0.73%
60 dni$ +25.46+50.92%
90 dni$ +25.46+50.92%
Današnja sprememba cene iShares Gold Trust

Danes je IAUON zabeležil spremembo $ +0.2782 (+0.37%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene iShares Gold Trust

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.55 (-0.73%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene iShares Gold Trust

Če pogled razširimo na 60 dni, se je IAUON spremenil za $ +25.46 (+50.92%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene iShares Gold Trust

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +25.46 (+50.92%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen iShares Gold Trust (IAUON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen iShares Gold Trust.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto iShares Gold Trust

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute iShares Gold Trust, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute iShares Gold Trust?

Several key factors influence iShares Gold Trust (IAU) prices:

1. Gold spot prices - IAU directly tracks physical gold value
2. US dollar strength - Inverse relationship with gold prices
3. Inflation expectations - Higher inflation increases gold demand
4. Interest rates - Lower rates make gold more attractive
5. Economic uncertainty - Gold serves as safe haven asset
6. Central bank policies - Monetary easing supports gold
7. Geopolitical tensions - Crisis drives investors to gold
8. Supply/demand dynamics - Mining output and jewelry demand
9. Market sentiment - Risk-on/risk-off investor behavior

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute iShares Gold Trust?

People want to know iShares Gold Trust (IAU) price today because gold serves as a hedge against inflation and market volatility. Investors track IAU to diversify portfolios, assess safe-haven demand during economic uncertainty, and make trading decisions. Daily price movements help evaluate investment performance and timing for buying or selling positions in this popular gold ETF.

Napoved cene za kriptovaluto iShares Gold Trust

Napoved cene iShares Gold Trust (IAUON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IAUON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen iShares Gold Trust (IAUON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena iShares Gold Trust lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute iShares Gold Trust v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen IAUON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute iShares Gold Trust.

O iShares Gold Trust

IAUON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on efficiency and security. The asset employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the blockchain, ensuring that all transactions are transparent and immutable. IAUON's supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions. The asset is typically used in the context of decentralized finance, where it can be used for various purposes such as payments, lending, and asset management. It is part of a broader ecosystem of cryptocurrencies and blockchain technologies, each with its own unique features and uses.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto iShares Gold Trust

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto iShares Gold Trust? Nakup IAUON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute iShares Gold Trust. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute iShares Gold Trust (IAUON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 119.51K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in iShares Gold Trust bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto iShares Gold Trust

Z lastništvom kriptovalute iShares Gold Trust se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup iShares Gold Trust (IAUON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Kaj je iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares Gold Trust Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje iShares Gold Trust razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna iShares Gold Trust spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o iShares Gold Trust

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta iShares Gold Trust?
Če bi kriptovaluta iShares Gold Trust rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute iShares Gold Trust.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:16:24 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti iShares Gold Trust (IAUON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

