Aktuálna dnešná cena Dragonswap je 0.03332USD. Trhová kapitalizácia DRG je --USD. Sledujte aktualizácie cien DRG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o DRG

DRG informácie o cene

Čo je DRG

DRG biela kniha

DRG oficiálna webová stránka

DRG tokenomika

DRG predpoveď cien

DRG história

DRG Sprievodca nákupom

DRG-na-fiat prevodník mien

Dragonswap Logo

Dragonswap kurz (DRG)

1 DRG na USD aktuálnu cenu:

$0.03332
$0.03332
-0.41%1D
USD
Dragonswap (DRG) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:34:46 (UTC+8)

Dnešná cena Dragonswap

Aktuálna dnešná cena Dragonswap (DRG) je $ 0.03332, s 0.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DRG na USD konverzný kurz je $ 0.03332 za DRG.

Dragonswap sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DRG. Počas posledných 24 hodín sa DRGobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0325 (low) do $ 0.03574 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa DRG zmenilo o +2.49% za poslednú hodinu a o -16.16% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 10.16K.

Dragonswap (DRG) informácie o trhu

--
--

$ 10.16K
$ 10.16K

$ 33.32M
$ 33.32M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

SEIEVM

Aktuálna trhová kapitalizácia Dragonswap je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 10.16K. Počet coinov v obehu DRG je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 33.32M.

História cien Dragonswap v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0325
$ 0.0325
24 hod Low
$ 0.03574
$ 0.03574
24 hod High

$ 0.0325
$ 0.0325

$ 0.03574
$ 0.03574

--
--

--
--

+2.49%

-0.41%

-16.16%

-16.16%

Dragonswap (DRG) história cien USD

Sledujte zmeny cien Dragonswap za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0001372-0.41%
30 dní$ -0.01393-29.49%
60 dní$ -0.01865-35.89%
90 dní$ +0.00832+33.28%
Dragonswap dnešná zmena ceny

Dnes DRG zaznamenal zmenu o $ -0.0001372 (-0.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Dragonswap zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.01393 (-29.49%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Dragonswap zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DRG zmenu o $ -0.01865 (-35.89%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Dragonswap zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00832 (+33.28%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Dragonswap (DRG)?

Pozrite si Dragonswapstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Dragonswap

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Dragonswap, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Dragonswap?

Several key factors influence Dragonswap (DRG) token prices:

1. Trading volume and liquidity on the platform - higher DEX usage increases token demand
2. Overall DeFi market sentiment and trends
3. Token utility and staking rewards within the ecosystem
4. Partnership announcements and integrations
5. Market capitalization and circulating supply
6. Broader cryptocurrency market conditions
7. Regulatory developments affecting DeFi protocols
8. Competition from other decentralized exchanges
9. Technical developments and platform updates
10. Community adoption and user growth rates

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Dragonswap?

People want to know Dragonswap (DRG) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Cenové predikcie pre Dragonswap

Cenová predikcia Dragonswap (DRG) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DRG v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Dragonswap (DRG) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Dragonswap mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Dragonswap v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DRG cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Dragonswap Cenové predikcie.

O Dragonswap

Dragon Coin (DRG) is a digital currency that is primarily used within the entertainment industry, specifically in casinos and gaming platforms. It was created to provide a more efficient and secure method of transferring funds within these platforms, reducing the need for physical cash and traditional banking methods. DRG operates on the Ethereum blockchain, utilizing its smart contract capabilities to ensure transparency and security in transactions. The coin's supply is fixed, with issuance occurring through an initial coin offering (ICO). As part of the Dragon ecosystem, DRG is used for a variety of purposes including participating in exclusive events, rewards programs, and as a gaming chip in affiliated casinos.

Ako nakupovať a investovať Dragonswap

Ste pripravení začať s Dragonswap? Nákup DRG na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Dragonswap. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Dragonswap (DRG) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Dragonswap sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Dragonswap (DRG)

Čo môžete urobiť s Dragonswap

Vlastníctvo Dragonswap vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Dragonswap (DRG) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Dragonswap (DRG)

DragonSwap is the native liquidity hub on Sei Network. It serves as the native automated market maker (AMM) on Sei and supports multiple liquidity types, including constant product (XYK) pools, concentrated liquidity pools, and permissionless yield farms to incentivize liquidity provision across a range of trading pairs.

Dragonswap Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Dragonswap zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Dragonswap webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Dragonswap

Akú hodnotu bude mať 1 Dragonswap v roku 2030?
Ak by hodnota Dragonswap rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Dragonswap podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:34:46 (UTC+8)

Dragonswap (DRG) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Dragonswap

DRG USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície DRG s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s DRG USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Dragonswap (DRG) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Dragonswap a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
DRG/USDT
$0.03332
$0.03332
-0.41%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

