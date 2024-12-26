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Цена YieldNest Restaked ETH (YNETH)

USD

График цены YieldNest Restaked ETH (YNETH) в реальном времени

$3,502.79
$3,502.79$3,502.79
+0.10%(1D)

Цена YieldNest Restaked ETH (YNETH) сегодня

Текущая цена YieldNest Restaked ETH (YNETH) сегодня составляет 3,502.79 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 12.05M USD. Цена YNETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка YieldNest Restaked ETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 31.17K USD
- Изменение цены YieldNest Restaked ETH в течение дня составляет +0.18%
- Оборотное предложение составляет 3.44K USD

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Ценовые показатели YieldNest Restaked ETH (YNETH) - USD

За сегодня изменение цены YieldNest Restaked ETH на USD составило $ +6.28.
За последние 30 дней изменение цены YieldNest Restaked ETH на USD составило $ -14.1673844340.
За последние 60 дней изменение цены YieldNest Restaked ETH на USD составило $ +1,406.1277919320.
За последние 90 дней изменение цены YieldNest Restaked ETH на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +6.28+0.18%
30 дней$ -14.1673844340-0.40%
60 дней$ +1,406.1277919320+40.14%
90 дней$ 0--

Анализ цен YieldNest Restaked ETH (YNETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен YieldNest Restaked ETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 3,485.65
$ 3,485.65$ 3,485.65

$ 3,577.96
$ 3,577.96$ 3,577.96

$ 4,142.84
$ 4,142.84$ 4,142.84

-0.07%

+0.18%

-10.20%

Рыночная информация YieldNest Restaked ETH (YNETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 12.05M
$ 12.05M$ 12.05M

$ 31.17K
$ 31.17K$ 31.17K

3.44K
3.44K 3.44K

Что такое YieldNest Restaked ETH (YNETH)

Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH.

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Источник YieldNest Restaked ETH (YNETH)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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