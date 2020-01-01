Токеномика YieldNest Restaked ETH (YNETH) Откройте для себя ключевую информацию о YieldNest Restaked ETH (YNETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о YieldNest Restaked ETH (YNETH) Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH. Официальный сайт: https://yieldnest.finance/ Whitepaper: https://docs.yieldnest.finance/ Купить YNETH сейчас!

Токеномика и анализ цен YieldNest Restaked ETH (YNETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YieldNest Restaked ETH (YNETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,81M $ 14,81M $ 14,81M Общее предложение: $ 5,81K $ 5,81K $ 5,81K Оборотное предложение: $ 5,81K $ 5,81K $ 5,81K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,81M $ 14,81M $ 14,81M Исторический максимум: $ 4 142,84 $ 4 142,84 $ 4 142,84 Исторический минимум: $ 1 432,9 $ 1 432,9 $ 1 432,9 Текущая цена: $ 2 551,24 $ 2 551,24 $ 2 551,24 Узнайте больше о цене YieldNest Restaked ETH (YNETH)

Токеномика YieldNest Restaked ETH (YNETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YieldNest Restaked ETH (YNETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YNETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YNETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YNETH, изучите текущую цену YNETH!

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