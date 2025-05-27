Цена Yield Optimizer BTC (YOBTC)
Текущая цена Yield Optimizer BTC (YOBTC) сегодня составляет 109 723 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 599,60K USD. Цена YOBTC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Yield Optimizer BTC:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Yield Optimizer BTC в течение дня составляет +3,06%
- Оборотное предложение составляет 5,46 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене YOBTC к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах YOBTC.
За сегодня изменение цены Yield Optimizer BTC на USD составило $ +3 273,65.
За последние 30 дней изменение цены Yield Optimizer BTC на USD составило $ +18 524,0074196000.
За последние 60 дней изменение цены Yield Optimizer BTC на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Yield Optimizer BTC на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +3 273,65
|+3,06%
|30 дней
|$ +18 524,0074196000
|+16,88%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Yield Optimizer BTC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,46%
+3,06%
+5,76%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 YOBTC к VND
₫2 813 407 443
|1 YOBTC к AUD
A$167 876,19
|1 YOBTC к GBP
￡80 097,79
|1 YOBTC к EUR
€95 459,01
|1 YOBTC к USD
$109 723
|1 YOBTC к MYR
RM461 933,83
|1 YOBTC к TRY
₺4 274 808,08
|1 YOBTC к JPY
¥15 671 736,09
|1 YOBTC к RUB
₽8 750 409,25
|1 YOBTC к INR
₹9 336 330,07
|1 YOBTC к IDR
Rp1 798 737 417,12
|1 YOBTC к PHP
₱6 074 265,28
|1 YOBTC к EGP
￡E.5 463 108,17
|1 YOBTC к BRL
R$622 129,41
|1 YOBTC к CAD
C$150 320,51
|1 YOBTC к BDT
৳13 387 303,23
|1 YOBTC к NGN
₦173 886 815,94
|1 YOBTC к UAH
₴4 568 865,72
|1 YOBTC к VES
Bs10 313 962
|1 YOBTC к PKR
Rs30 941 886
|1 YOBTC к KZT
₸55 923 618,64
|1 YOBTC к THB
฿3 578 067,03
|1 YOBTC к TWD
NT$3 286 203,85
|1 YOBTC к AED
د.إ402 683,41
|1 YOBTC к CHF
Fr89 972,86
|1 YOBTC к HKD
HK$859 131,09
|1 YOBTC к MAD
.د.م1 007 257,14
|1 YOBTC к MXN
$2 108 876,06