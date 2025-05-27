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Цена Yield Optimizer BTC (YOBTC)

USD

График цены Yield Optimizer BTC (YOBTC) в реальном времени

$109 723
$109 723$109 723
+3,00%(1D)

Цена Yield Optimizer BTC (YOBTC) сегодня

Текущая цена Yield Optimizer BTC (YOBTC) сегодня составляет 109 723 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 599,60K USD. Цена YOBTC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Yield Optimizer BTC:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Yield Optimizer BTC в течение дня составляет +3,06%
- Оборотное предложение составляет 5,46 USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене YOBTC к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах YOBTC.

Ценовые показатели Yield Optimizer BTC (YOBTC) - USD

За сегодня изменение цены Yield Optimizer BTC на USD составило $ +3 273,65.
За последние 30 дней изменение цены Yield Optimizer BTC на USD составило $ +18 524,0074196000.
За последние 60 дней изменение цены Yield Optimizer BTC на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Yield Optimizer BTC на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +3 273,65+3,06%
30 дней$ +18 524,0074196000+16,88%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Yield Optimizer BTC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 106 978
$ 106 978$ 106 978

$ 110 475
$ 110 475$ 110 475

$ 914 351 589 839 370
$ 914 351 589 839 370$ 914 351 589 839 370

+0,46%

+3,06%

+5,76%

Рыночная информация Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 599,60K
$ 599,60K$ 599,60K

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5,46
5,46 5,46

Что такое Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time.

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Источник Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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