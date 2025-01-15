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Цена Wrapped FIL (WFIL)

USD

График цены Wrapped FIL (WFIL) в реальном времени

$5.2
$5.2$5.2
+9.20%(1D)

Цена Wrapped FIL (WFIL) сегодня

Текущая цена Wrapped FIL (WFIL) сегодня составляет 5.2 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WFIL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped FIL:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 204.56K USD
- Изменение цены Wrapped FIL в течение дня составляет +9.23%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Wrapped FIL (WFIL) - USD

За сегодня изменение цены Wrapped FIL на USD составило $ +0.43932.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped FIL на USD составило $ -1.1174654400.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped FIL на USD составило $ +1.2807901600.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped FIL на USD составило $ +1.4529684210143275.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.43932+9.23%
30 дней$ -1.1174654400-21.48%
60 дней$ +1.2807901600+24.63%
90 дней$ +1.4529684210143275+38.78%

Анализ цен Wrapped FIL (WFIL)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped FIL: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 4.73
$ 4.73$ 4.73

$ 5.25
$ 5.25$ 5.25

$ 9.25
$ 9.25$ 9.25

-0.23%

+9.23%

-6.16%

Рыночная информация Wrapped FIL (WFIL)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 204.56K
$ 204.56K$ 204.56K

0.00
0.00 0.00

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WFIL на местную валюту

1 WFIL к AUD
A$8.372
1 WFIL к GBP
4.264
1 WFIL к EUR
5.044
1 WFIL к USD
$5.2
1 WFIL к MYR
RM23.4
1 WFIL к TRY
184.444
1 WFIL к JPY
¥821.86
1 WFIL к RUB
537.576
1 WFIL к INR
450.06
1 WFIL к IDR
Rp85,245.888
1 WFIL к PHP
305.344
1 WFIL к EGP
￡E.262.236
1 WFIL к BRL
R$31.512
1 WFIL к CAD
C$7.436
1 WFIL к BDT
632.476
1 WFIL к NGN
8,074.508
1 WFIL к UAH
220.012
1 WFIL к VES
Bs275.6
1 WFIL к PKR
Rs1,449.24
1 WFIL к KZT
2,760.056
1 WFIL к THB
฿180.492
1 WFIL к TWD
NT$171.548
1 WFIL к CHF
Fr4.732
1 WFIL к HKD
HK$40.456
1 WFIL к MAD
.د.م52.364