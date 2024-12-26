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Цена Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)

USD

График цены Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) в реальном времени

$1.89
$1.89$1.89
-0.50%(1D)

Цена Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) сегодня

Текущая цена Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) сегодня составляет 1.9 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 11.36M USD. Цена WAAC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped AyeAyeCoin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 11.14K USD
- Изменение цены Wrapped AyeAyeCoin в течение дня составляет -0.36%
- Оборотное предложение составляет 6.00M USD

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Ценовые показатели Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) - USD

За сегодня изменение цены Wrapped AyeAyeCoin на USD составило $ -0.007005965414107.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped AyeAyeCoin на USD составило $ -0.0128590100.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped AyeAyeCoin на USD составило $ -0.3991594100.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped AyeAyeCoin на USD составило $ +0.9318909706375012.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.007005965414107-0.36%
30 дней$ -0.0128590100-0.67%
60 дней$ -0.3991594100-21.00%
90 дней$ +0.9318909706375012+96.26%

Анализ цен Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped AyeAyeCoin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.88
$ 1.88$ 1.88

$ 1.95
$ 1.95$ 1.95

$ 4.56
$ 4.56$ 4.56

+0.31%

-0.36%

-25.61%

Рыночная информация Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 11.36M
$ 11.36M$ 11.36M

$ 11.14K
$ 11.14K$ 11.14K

6.00M
6.00M 6.00M

Что такое Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)

First memecoin, first animal token on Ethereum (August 2015)

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Источник Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)

Официальный веб-сайт

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WAAC на местную валюту

1 WAAC к AUD
A$3.04
1 WAAC к GBP
1.501
1 WAAC к EUR
1.805
1 WAAC к USD
$1.9
1 WAAC к MYR
RM8.512
1 WAAC к TRY
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1 WAAC к JPY
¥298.737
1 WAAC к RUB
189.202
1 WAAC к INR
162.279
1 WAAC к IDR
Rp30,645.157
1 WAAC к PHP
111.454
1 WAAC к EGP
￡E.96.444
1 WAAC к BRL
R$11.951
1 WAAC к CAD
C$2.717
1 WAAC к BDT
226.67
1 WAAC к NGN
2,936.621
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79.534
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Bs96.9
1 WAAC к PKR
Rs528.067
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982.927
1 WAAC к THB
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1 WAAC к TWD
NT$62.073
1 WAAC к CHF
Fr1.672
1 WAAC к HKD
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