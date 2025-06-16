Цена WATER Coin (WATER)
Текущая цена WATER Coin (WATER) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 782,79K USD. Цена WATER к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка WATER Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены WATER Coin в течение дня составляет +3,81%
- Оборотное предложение составляет 73,11B USD
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За сегодня изменение цены WATER Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены WATER Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены WATER Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены WATER Coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+3,81%
|30 дней
|$ 0
|-9,76%
|60 дней
|$ 0
|+7,62%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен WATER Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,78%
+3,81%
+3,10%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity. $WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing). FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens.
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