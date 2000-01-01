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Топ токенов категории Мемы Solana по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Мемы Solana. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 64,045.97
+0.19%
-1.83%
-0.44%
$ 1.28T
$ 7.18K
2
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,878.29
+0.28%
-2.30%
+0.07%
$ 226.48B
$ 108.71K
3
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06987
+0.27%
-0.95%
-0.84%
$ 11.89B
$ 62.50M
4
Кардано
Кардано
ADA
$ 0.1942
+0.05%
-2.32%
+0.10%
$ 7.03B
$ 15.66M
5
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05402
-0.07%
+1.26%
-1.43%
$ 1.71B
$ 1.35M
6
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0.00000287
+0.35%
-1.85%
-1.78%
$ 1.19B
$ 87.98B
7
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08253
+0.50%
-2.25%
-8.99%
$ 738.04M
$ 1.72M
8
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.08077
+0.71%
+1.18%
-2.01%
$ 503.84M
$ 2.15M
9
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.196656
+1.96%
-10.18%
+49.32%
$ 431.57M
$ 6.10M
10
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006698
+0.84%
+1.13%
+9.29%
$ 420.98M
$ 34.38M
11
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.478
-0.27%
-2.18%
-0.20%
$ 351.61M
$ 638.80K
12
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002444
-0.12%
-2.43%
-13.45%
$ 215.76M
$ 268.60B
13
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06664
-0.01%
+5.59%
+5.96%
$ 191.76M
$ 969.50K
14
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02656
0.00%
-2.27%
+1.10%
$ 169.69M
$ 2.23M
15
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.16451
-1.13%
+12.79%
-2.90%
$ 163.98M
$ 1.27M
16
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1442
+0.35%
-1.64%
+1.84%
$ 143.83M
$ 1.60M
17
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13639
+0.80%
+1.51%
-0.15%
$ 136.51M
$ 1.03M
18
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06672
+0.16%
-0.07%
-0.18%
$ 132.70M
$ 814.51K
19
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07464
+0.31%
-2.46%
-0.90%
$ 102.31M
$ 2.86M
20
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3874
-0.08%
-3.85%
-1.00%
$ 96.87M
$ 196.81K
21
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000005137
-0.31%
-1.45%
+4.39%
$ 96.82M
$ 107.67B
22
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.262
-0.19%
-0.30%
+2.67%
$ 77.29M
$ 18.13K
23
would
would
WOULD
$ 0.077187
-0.40%
-0.03%
-2.44%
$ 77.16M
$ 116.23K
24
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2118
+1.05%
+0.86%
-0.52%
$ 75.50M
$ 472.36K
25
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07558
-0.58%
-1.52%
-0.62%
$ 75.29M
$ 803.92K
26
Comedian
Comedian
BAN
$ 0.07355
+0.01%
+3.74%
+2.49%
$ 75.25M
$ 968.60K
27
0x
0x
ZRX
$ 0.08168
+0.05%
-0.75%
+2.45%
$ 69.23M
$ 702.48K
28
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006608
-0.24%
+1.85%
+10.30%
$ 66.10M
$ 125.49M
29
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003427
+0.06%
-1.64%
+8.76%
$ 61.41M
$ 250.85T
30
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1047
+0.19%
-2.88%
-3.33%
$ 60.57M
$ 517.66K
31
Billions
Billions
BILL
$ 0.02472
+0.69%
-0.20%
+6.17%
$ 60.15M
$ 3.92M
32
BOOK OF MEME
BOOK OF MEME
BOME
$ 0.0008348
+0.75%
+0.73%
+39.44%
$ 57.34M
$ 331.96M
33
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008361
-0.01%
-1.89%
+0.69%
$ 50.46M
$ 26.62M
34
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01287
+0.08%
-2.93%
+24.49%
$ 47.87M
$ 5.28M
35
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.039
+1.51%
-1.37%
-22.88%
$ 46.51M
$ 6.60M
36
Xphere
Xphere
XP
$ 0.015985
+0.21%
-0.78%
+5.51%
$ 44.44M
$ 4.82M
37
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001041
+0.19%
-2.26%
+0.29%
$ 43.71M
$ 536.04M
38
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04355
-0.41%
-5.10%
-4.64%
$ 42.51M
$ 1.52M
39
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04197
+0.05%
-3.78%
+6.04%
$ 41.94M
$ 1.98M
40
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005476
-0.09%
-3.53%
-4.72%
$ 41.57M
$ 14.29M
41
Official FO
Official FO
FO
$ 0.35409
+0.20%
-0.00%
+0.78%
$ 41.32M
$ 915.01K
42
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010263
+0.12%
-2.09%
+1.55%
$ 40.08M
$ 624.01B
43
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03858
+0.05%
-7.68%
+5.34%
$ 38.08M
$ 2.80M
44
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.037918
-0.50%
+2.46%
-6.49%
$ 37.76M
$ 2.00M
45
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.0375
+0.62%
-1.81%
-20.86%
$ 37.71M
$ 2.91M
46
LAB
LAB
LAB
$ 0.11918
+0.95%
-2.30%
-19.39%
$ 37.07M
$ 1.89M
47
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3665
-0.24%
-2.11%
+5.74%
$ 36.68M
$ 204.79K
48
ME
ME
ME
$ 0.06602
+1.32%
+6.90%
+12.95%
$ 36.53M
$ 1.51M
49
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005156
-0.46%
-4.49%
+3.72%
$ 32.72M
$ 108.66M
50
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003394
+0.06%
-1.85%
+0.86%
$ 30.16M
$ 159.63M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Мемы Solana и почему они так популярны?
Токены категории Мемы Solana представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 1,065 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1536.42B.
Какой токен из категории Мемы Solana демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Мемы Solana, отслеживаемых на MEXC, ATTENTION продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 57.30% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Мемы Solana находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 1,065 токенов категории Мемы Solana, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Мемы Solana относятся BTC, ETH, DOGE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Мемы Solana?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Мемы Solana составляет примерно $1536.42B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Мемы Solana, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.