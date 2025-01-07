Цена Unidentified Anomalous Phenomena (UAP)
Текущая цена Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 204.27K USD. Цена UAP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Unidentified Anomalous Phenomena:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.92K USD
- Изменение цены Unidentified Anomalous Phenomena в течение дня составляет -9.57%
- Оборотное предложение составляет 932.85M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене UAP к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах UAP.
За сегодня изменение цены Unidentified Anomalous Phenomena на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Unidentified Anomalous Phenomena на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Unidentified Anomalous Phenomena на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Unidentified Anomalous Phenomena на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-9.57%
|30 дней
|$ 0
|+133.50%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Unidentified Anomalous Phenomena: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.17%
-9.57%
+69.30%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) includes anything unusual seen in the sky, space, or even underwater that can’t easily be explained. It goes beyond “UFO” (Unidentified Flying Object), which only refers to things flying and often makes people think of alien spaceships. UAP covers a wider range of strange events and objects, not just flying ones, to better understand what might be happening. The project's vision is to help the decades old long movement of truth-seekers. Its mission is expediting the progress of the UAP/UFO community, to finally find the answers for the thousands of questions humanity has been asking for centuries. Sadly, the tightly kept secrets regarding the unknown such as flying objects, aliens, the unknown and everything in-between are protected by relentless forces, therefor we must unite and use the power of crypto to break open Pandora's box that is kept away from the public.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 UAP к AUD
A$--
|1 UAP к GBP
￡--
|1 UAP к EUR
€--
|1 UAP к USD
$--
|1 UAP к MYR
RM--
|1 UAP к TRY
₺--
|1 UAP к JPY
¥--
|1 UAP к RUB
₽--
|1 UAP к INR
₹--
|1 UAP к IDR
Rp--
|1 UAP к PHP
₱--
|1 UAP к EGP
￡E.--
|1 UAP к BRL
R$--
|1 UAP к CAD
C$--
|1 UAP к BDT
৳--
|1 UAP к NGN
₦--
|1 UAP к UAH
₴--
|1 UAP к VES
Bs--
|1 UAP к PKR
Rs--
|1 UAP к KZT
₸--
|1 UAP к THB
฿--
|1 UAP к TWD
NT$--
|1 UAP к CHF
Fr--
|1 UAP к HKD
HK$--
|1 UAP к MAD
.د.م--