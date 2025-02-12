Цена TUCKER CARLSON (TUCKER)
Текущая цена TUCKER CARLSON (TUCKER) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена TUCKER к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка TUCKER CARLSON:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 117.29 USD
- Изменение цены TUCKER CARLSON в течение дня составляет -6.25%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены TUCKER CARLSON на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены TUCKER CARLSON на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены TUCKER CARLSON на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены TUCKER CARLSON на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-6.25%
|30 дней
|$ 0
|-50.49%
|60 дней
|$ 0
|-49.73%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен TUCKER CARLSON: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.35%
-6.25%
-13.06%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
TUCKER CARLSON is a coin inspired by America’s most-watched talk show host – Tucker Carlson. Since his departure from Fox News, Tucker has been America’s leading conservative voice in mainstream media. Launched in October 2023, $TUCKER is one of the first Tucker Carlson-inspired meme coins that aims to make Tucker more popular and help veterans. The token has a flat 1% tax to fund donations to the "Wounded Warrior" non-profit organization that treats disabled veterans from the US military. The project also has it's own NFT called "The Tucker Interviews" with 900 NFTs. The contract was written and audited by professional auditor, RugFreeCoins, and renounced.
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