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Цена Tranche Finance (SLICE)

USD

График цены Tranche Finance (SLICE) в реальном времени

$0.03795299
$0.03795299$0.03795299
+3.10%(1D)

Цена Tranche Finance (SLICE) сегодня

Текущая цена Tranche Finance (SLICE) сегодня составляет 0.03795299 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 661.12K USD. Цена SLICE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Tranche Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 438.11 USD
- Изменение цены Tranche Finance в течение дня составляет +3.17%
- Оборотное предложение составляет 17.42M USD

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Ценовые показатели Tranche Finance (SLICE) - USD

За сегодня изменение цены Tranche Finance на USD составило $ +0.0011658.
За последние 30 дней изменение цены Tranche Finance на USD составило $ +0.0013246238.
За последние 60 дней изменение цены Tranche Finance на USD составило $ +0.0121406643.
За последние 90 дней изменение цены Tranche Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.0011658+3.17%
30 дней$ +0.0013246238+3.49%
60 дней$ +0.0121406643+31.99%
90 дней$ 0--

Анализ цен Tranche Finance (SLICE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Tranche Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.03660588
$ 0.03660588$ 0.03660588

$ 0.03819041
$ 0.03819041$ 0.03819041

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

--

+3.17%

-6.11%

Рыночная информация Tranche Finance (SLICE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 661.12K
$ 661.12K$ 661.12K

$ 438.11
$ 438.11$ 438.11

17.42M
17.42M 17.42M

Что такое Tranche Finance (SLICE)

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Источник Tranche Finance (SLICE)

Официальный веб-сайт

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SLICE на местную валюту

1 SLICE к AUD
A$0.060724784
1 SLICE к GBP
0.0299828621
1 SLICE к EUR
0.0364348704
1 SLICE к USD
$0.03795299
1 SLICE к MYR
RM0.1700293952
1 SLICE к TRY
1.3348066583
1 SLICE к JPY
¥5.9654509682
1 SLICE к RUB
3.7945399402
1 SLICE к INR
3.2419444058
1 SLICE к IDR
Rp612.1449142997
1 SLICE к PHP
2.2263223934
1 SLICE к EGP
￡E.1.9314276611
1 SLICE к BRL
R$0.2554236227
1 SLICE к CAD
C$0.0542727757
1 SLICE к BDT
4.527791707
1 SLICE к NGN
58.6597618141
1 SLICE к UAH
1.5887121614
1 SLICE к VES
Bs1.93560249
1 SLICE к PKR
Rs10.5482745107
1 SLICE к KZT
19.6342203167
1 SLICE к THB
฿1.2964741384
1 SLICE к TWD
NT$1.2414423029
1 SLICE к CHF
Fr0.0337781611
1 SLICE к HKD
HK$0.2945152024
1 SLICE к MAD
.د.م0.3818070794