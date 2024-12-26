Цена Toad Killer ($TOAD)
Текущая цена Toad Killer ($TOAD) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.65M USD. Цена $TOAD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Toad Killer:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 65.24K USD
- Изменение цены Toad Killer в течение дня составляет +2.09%
- Оборотное предложение составляет 420.69T USD
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За сегодня изменение цены Toad Killer на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Toad Killer на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Toad Killer на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Toad Killer на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+2.09%
|30 дней
|$ 0
|-24.15%
|60 дней
|$ 0
|+17.61%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Toad Killer: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.10%
+2.09%
-26.05%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
TOAD KILLER ($TOAD) is a cryptocurrency that has been created by a mysterious team of well-known figures in the crypto industry who have a history of the space. The team behind TOAD is unique and they have managed and funded some of the principles of the memetokens space. The goal of $TOAD is to demonstrate to the world that there is only one original project, and as their slogan says: "We already killed a dog" - so frogs and new memecoins are about to end when the king reappears. There's many hints on their launch and website that hint everyone who may be back of this mysterious project, specially when talking about killing dogs. The project has been launched with a stealth approach, much like the successful Shib project, and the team is relying on organic growth, with people discovering it and trying to unravel its mistery. They believe that $TOAD is the determination to create something that stops this new fever and demonstrate all the new meme-devs who is the leader on this area.
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