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Цена The Vault Staked SOL (VSOL)

USD

График цены The Vault Staked SOL (VSOL) в реальном времени

$208.93
$208.93$208.93
-0.40%(1D)

Цена The Vault Staked SOL (VSOL) сегодня

Текущая цена The Vault Staked SOL (VSOL) сегодня составляет 208.95 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена VSOL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка The Vault Staked SOL:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 213.42K USD
- Изменение цены The Vault Staked SOL в течение дня составляет -0.39%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели The Vault Staked SOL (VSOL) - USD

За сегодня изменение цены The Vault Staked SOL на USD составило $ -0.8378154457443.
За последние 30 дней изменение цены The Vault Staked SOL на USD составило $ +10.2490601850.
За последние 60 дней изменение цены The Vault Staked SOL на USD составило $ -24.7691001600.
За последние 90 дней изменение цены The Vault Staked SOL на USD составило $ -15.0450161049642.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.8378154457443-0.39%
30 дней$ +10.2490601850+4.91%
60 дней$ -24.7691001600-11.85%
90 дней$ -15.0450161049642-6.71%

Анализ цен The Vault Staked SOL (VSOL)

Ознакомьтесь с последним анализом цен The Vault Staked SOL: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 202.18
$ 202.18$ 202.18

$ 211.08
$ 211.08$ 211.08

$ 288.13
$ 288.13$ 288.13

+0.02%

-0.39%

+3.07%

Рыночная информация The Vault Staked SOL (VSOL)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 213.42K
$ 213.42K$ 213.42K

0.00
0.00 0.00

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Источник The Vault Staked SOL (VSOL)

Официальный веб-сайт

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VSOL на местную валюту

1 VSOL к AUD
A$330.141
1 VSOL к GBP
165.0705
1 VSOL к EUR
198.5025
1 VSOL к USD
$208.95
1 VSOL к MYR
RM927.738
1 VSOL к TRY
7,563.99
1 VSOL к JPY
¥31,933.8285
1 VSOL к RUB
18,701.025
1 VSOL к INR
18,134.7705
1 VSOL к IDR
Rp3,425,409.288
1 VSOL к PHP
12,098.205
1 VSOL к EGP
￡E.10,579.1385
1 VSOL к BRL
R$1,203.552
1 VSOL к CAD
C$294.6195
1 VSOL к BDT
25,249.518
1 VSOL к NGN
313,738.425
1 VSOL к UAH
8,729.931
1 VSOL к VES
Bs12,745.95
1 VSOL к PKR
Rs58,397.346
1 VSOL к KZT
104,527.2375
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฿7,039.5255
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NT$6,845.202
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Fr188.055
1 VSOL к HKD
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