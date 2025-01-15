Цена Station This (MS2)
Текущая цена Station This (MS2) сегодня составляет 0.00150478 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.42M USD. Цена MS2 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Station This:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 10.07K USD
- Изменение цены Station This в течение дня составляет -17.42%
- Оборотное предложение составляет 944.09M USD
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За сегодня изменение цены Station This на USD составило $ -0.000317566068959172.
За последние 30 дней изменение цены Station This на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Station This на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Station This на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000317566068959172
|-17.42%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Station This: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.22%
-17.42%
+14.18%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The project focuses on censorship-resistant memetic tokenization with image, sound, and video generation utility, serving as a cultural vehicle for artistic expression. Built on Telegram, it enables on-chain art creation and accessibility via mobile devices, allowing users to unlock and interact with blockchain-based art directly on their phones. Already adopted by communities like @MogCoinEth and @spx6900, it supports NFT projects such as Wifeystation, making it a versatile tool for the crypto space. Combining advanced AI-driven content creation with seamless integration into existing platforms, it bridges the gap between memetics and blockchain technology.
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