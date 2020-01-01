Токеномика Station This (MS2) Откройте для себя ключевую информацию о Station This (MS2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Station This (MS2) The project focuses on censorship-resistant memetic tokenization with image, sound, and video generation utility, serving as a cultural vehicle for artistic expression. Built on Telegram, it enables on-chain art creation and accessibility via mobile devices, allowing users to unlock and interact with blockchain-based art directly on their phones. Already adopted by communities like @MogCoinEth and @spx6900, it supports NFT projects such as Wifeystation, making it a versatile tool for the crypto space. Combining advanced AI-driven content creation with seamless integration into existing platforms, it bridges the gap between memetics and blockchain technology. Официальный сайт: https://www.miladystation2.net/ Купить MS2 сейчас!

Токеномика и анализ цен Station This (MS2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Station This (MS2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 201,44K $ 201,44K $ 201,44K Общее предложение: $ 989,69M $ 989,69M $ 989,69M Оборотное предложение: $ 953,58M $ 953,58M $ 953,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 209,07K $ 209,07K $ 209,07K Исторический максимум: $ 0,00287702 $ 0,00287702 $ 0,00287702 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00021125 $ 0,00021125 $ 0,00021125 Узнайте больше о цене Station This (MS2)

Токеномика Station This (MS2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Station This (MS2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MS2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MS2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MS2, изучите текущую цену MS2!

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