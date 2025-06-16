Цена Staked LOOP (STLOOP)
Текущая цена Staked LOOP (STLOOP) сегодня составляет 0.02918871 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.24M USD. Цена STLOOP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Staked LOOP:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Staked LOOP в течение дня составляет -0.09%
- Оборотное предложение составляет 76.58M USD
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За сегодня изменение цены Staked LOOP на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Staked LOOP на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Staked LOOP на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Staked LOOP на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.09%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Staked LOOP: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.34%
-0.09%
+35.39%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance
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|1 STLOOP к VND
₫768.10090365
|1 STLOOP к AUD
A$0.0443668392
|1 STLOOP к GBP
￡0.0213077583
|1 STLOOP к EUR
€0.0251022906
|1 STLOOP к USD
$0.02918871
|1 STLOOP к MYR
RM0.1237601304
|1 STLOOP к TRY
₺1.1488676256
|1 STLOOP к JPY
¥4.2046336755
|1 STLOOP к RUB
₽2.2948163802
|1 STLOOP к INR
₹2.507310189
|1 STLOOP к IDR
Rp478.5033660624
|1 STLOOP к KRW
₩39.6047011635
|1 STLOOP к PHP
₱1.6421568246
|1 STLOOP к EGP
￡E.1.4667326775
|1 STLOOP к BRL
R$0.160537905
|1 STLOOP к CAD
C$0.0394047585
|1 STLOOP к BDT
৳3.5680279104
|1 STLOOP к NGN
₦45.1137782889
|1 STLOOP к UAH
₴1.2127909005
|1 STLOOP к VES
Bs2.918871
|1 STLOOP к PKR
Rs8.2592373816
|1 STLOOP к KZT
₸14.9606733105
|1 STLOOP к THB
฿0.945714204
|1 STLOOP к TWD
NT$0.8587318482
|1 STLOOP к AED
د.إ0.1071225657
|1 STLOOP к CHF
Fr0.0236428551
|1 STLOOP к HKD
HK$0.2288394864
|1 STLOOP к MAD
.د.م0.265617261
|1 STLOOP к MXN
$0.5507909577