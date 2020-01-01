Токеномика Staked LOOP (STLOOP) Откройте для себя ключевую информацию о Staked LOOP (STLOOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Staked LOOP (STLOOP) StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance Официальный сайт: https://www.loopingcollective.org/ Купить STLOOP сейчас!

Токеномика и анализ цен Staked LOOP (STLOOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Staked LOOP (STLOOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Общее предложение: $ 81,66M $ 81,66M $ 81,66M Оборотное предложение: $ 81,66M $ 81,66M $ 81,66M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Исторический максимум: $ 0,03201809 $ 0,03201809 $ 0,03201809 Исторический минимум: $ 0,01797225 $ 0,01797225 $ 0,01797225 Текущая цена: $ 0,02365629 $ 0,02365629 $ 0,02365629 Узнайте больше о цене Staked LOOP (STLOOP)

Токеномика Staked LOOP (STLOOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Staked LOOP (STLOOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STLOOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STLOOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STLOOP, изучите текущую цену STLOOP!

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