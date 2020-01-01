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Топ токенов категории Ликвидные токены управления стейкинга по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Ликвидные токены управления стейкинга. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
JITO
JITO
JTO
$ 0.549
-0.44%
+3.32%
+7.22%
$ 264.91M
$ 146.60K
2
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.297
-0.51%
+1.81%
+3.58%
$ 246.36M
$ 975.87K
3
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003606
-0.06%
-1.26%
+6.34%
$ 36.07M
$ 15.79M
4
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.508
+0.13%
-2.59%
-3.02%
$ 33.96M
$ 35.77K
5
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1323
+0.31%
+5.15%
-10.31%
$ 33.62M
$ 472.93K
6
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3112
+0.45%
-3.61%
+16.43%
$ 27.57M
$ 194.39K
7
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.095265
+0.03%
-0.00%
-3.69%
$ 26.72M
$ 269.34K
8
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01261036
0.00%
0.00%
+0.16%
$ 15.92M
$ 41.13
9
Cloud
Cloud
CLOUD
$ 0.02134479
-0.85%
-0.00%
-1.02%
$ 12.79M
$ 119.37K
10
Marinade
Marinade
MNDE
$ 0.01879729
-0.31%
+0.01%
+1.37%
$ 10.27M
$ 12.97K
11
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001317
-0.68%
-3.16%
+1.70%
$ 9.49M
$ 52.64M
12
Stader
Stader
SD
$ 0.1079
-0.19%
-1.82%
+6.00%
$ 7.63M
$ 498.38K
13
Haedal Protocol
Haedal Protocol
HAEDAL
$ 0.01668
+0.72%
-4.23%
+13.70%
$ 7.12M
$ 7.53M
14
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.082335
-0.06%
+0.00%
+2.45%
$ 5.62M
$ 4.98K
15
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006161
-1.08%
-3.33%
+0.81%
$ 3.07M
$ 83.39M
16
StakeWise
StakeWise
SWISE
$ 0.00227815
-0.08%
--
-1.50%
$ 1.72M
$ 2.50K
17
Hipo Governance Token
Hipo Governance Token
HPO
$ 0.00212213
-0.15%
--
-7.68%
$ 1.65M
$ 255.50
18
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.0028819
-0.01%
-0.02%
-11.02%
$ 1.54M
$ 577.58
19
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
REX33
$ 0.0062449
0.00%
-0.12%
+6.55%
$ 676.11K
$ 242.55
20
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.015816
-0.28%
+5.28%
+16.89%
$ 590.17K
$ 2.54M
21
Stride
Stride
STRD
$ 0.01533543
-1.21%
-0.01%
+83.15%
$ 586.24K
$ 604.31
22
Pondo
Pondo
PNDO
$ 0.00046401
-1.47%
-0.06%
+11.69%
$ 464.01K
$ 7.20K
23
Stake DAO FXN
Stake DAO FXN
SDFXN
$ 12.19
-0.41%
+0.07%
+19.16%
$ 393.52K
$ 915.99
24
Stafi
Stafi
FIS
$ 0.00188621
-0.13%
-0.01%
-35.81%
$ 293.51K
$ 27.46K
25
Staked LOOP
Staked LOOP
STLOOP
$ 0.00184337
0.00%
--
-0.06%
$ 197.97K
$ 4.91
26
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 4.214E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.57K
--
27
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
-0.17%
$ 47.63K
$ 15.43
28
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02293737
0.00%
+0.00%
-3.81%
$ 45.87K
$ 19.93
29
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00035486
0.00%
--
+1.78%
$ 35.80K
$ 0.03
30
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002472
-0.16%
+0.08%
+0.41%
--
$ 22.27M
31
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03687
-0.24%
-0.86%
+9.58%
--
$ 1.63M
32
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003307
+0.09%
-0.39%
+0.73%
--
$ 16.97M
33
LoopNetwork
LoopNetwork
LOOP
$ 0.003
0.00%
0.00%
+7.80%
--
$ 6.34K
34
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.001282
+1.09%
+27.59%
-5.61%
--
$ 45.86M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Ликвидные токены управления стейкинга и почему они так популярны?
Токены категории Ликвидные токены управления стейкинга представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 34 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $749.41M.
Какой токен из категории Ликвидные токены управления стейкинга демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Ликвидные токены управления стейкинга, отслеживаемых на MEXC, AMI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 27.59% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Ликвидные токены управления стейкинга находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 34 токенов категории Ликвидные токены управления стейкинга, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Ликвидные токены управления стейкинга относятся JTO, LDO, ANKR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Ликвидные токены управления стейкинга?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Ликвидные токены управления стейкинга составляет примерно $749.41M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Ликвидные токены управления стейкинга, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.