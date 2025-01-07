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Цена Spaceswap MILK2 (MILK2)

USD

График цены Spaceswap MILK2 (MILK2) в реальном времени

$0.00418236
$0.00418236$0.00418236
-3.10%(1D)

Цена Spaceswap MILK2 (MILK2) сегодня

Текущая цена Spaceswap MILK2 (MILK2) сегодня составляет 0.00418236 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 94.43K USD. Цена MILK2 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Spaceswap MILK2:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 83.39 USD
- Изменение цены Spaceswap MILK2 в течение дня составляет -3.18%
- Оборотное предложение составляет 22.58M USD

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Ценовые показатели Spaceswap MILK2 (MILK2) - USD

За сегодня изменение цены Spaceswap MILK2 на USD составило $ -0.000137800934557581.
За последние 30 дней изменение цены Spaceswap MILK2 на USD составило $ -0.0009803384.
За последние 60 дней изменение цены Spaceswap MILK2 на USD составило $ +0.0007709193.
За последние 90 дней изменение цены Spaceswap MILK2 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.000137800934557581-3.18%
30 дней$ -0.0009803384-23.43%
60 дней$ +0.0007709193+18.43%
90 дней$ 0--

Анализ цен Spaceswap MILK2 (MILK2)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Spaceswap MILK2: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.00418282
$ 0.00418282$ 0.00418282

$ 0.00449866
$ 0.00449866$ 0.00449866

$ 5.2
$ 5.2$ 5.2

-0.20%

-3.18%

+0.07%

Рыночная информация Spaceswap MILK2 (MILK2)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 94.43K
$ 94.43K$ 94.43K

$ 83.39
$ 83.39$ 83.39

22.58M
22.58M 22.58M

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Источник Spaceswap MILK2 (MILK2)

Официальный веб-сайт

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MILK2 на местную валюту

1 MILK2 к AUD
A$0.0066499524
1 MILK2 к GBP
0.0033040644
1 MILK2 к EUR
0.003973242
1 MILK2 к USD
$0.00418236
1 MILK2 к MYR
RM0.0187369728
1 MILK2 к TRY
0.1478046024
1 MILK2 к JPY
¥0.6592235832
1 MILK2 к RUB
0.4474706964
1 MILK2 к INR
0.3584700756
1 MILK2 к IDR
Rp67.4574099108
1 MILK2 к PHP
0.2428278216
1 MILK2 к EGP
￡E.0.2117947104
1 MILK2 к BRL
R$0.0256378668
1 MILK2 к CAD
C$0.0059807748
1 MILK2 к BDT
0.5101642728
1 MILK2 к NGN
6.4642137924
1 MILK2 к UAH
0.1773738876
1 MILK2 к VES
Bs0.21748272
1 MILK2 к PKR
Rs1.1698897392
1 MILK2 к KZT
2.2199130408
1 MILK2 к THB
฿0.14429142
1 MILK2 к TWD
NT$0.1367213484
1 MILK2 к CHF
Fr0.003764124
1 MILK2 к HKD
HK$0.0324969372
1 MILK2 к MAD
.د.م0.0419490708