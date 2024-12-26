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Цена Sceptre Staked FLR (SFLR)

USD

График цены Sceptre Staked FLR (SFLR) в реальном времени

$0.03308788
$0.03308788$0.03308788
-0.10%(1D)

Цена Sceptre Staked FLR (SFLR) сегодня

Текущая цена Sceptre Staked FLR (SFLR) сегодня составляет 0.03308488 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 21.52M USD. Цена SFLR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Sceptre Staked FLR:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 239.18K USD
- Изменение цены Sceptre Staked FLR в течение дня составляет -0.20%
- Оборотное предложение составляет 650.24M USD

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Ценовые показатели Sceptre Staked FLR (SFLR) - USD

За сегодня изменение цены Sceptre Staked FLR на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Sceptre Staked FLR на USD составило $ +0.0071248719.
За последние 60 дней изменение цены Sceptre Staked FLR на USD составило $ +0.0411597412.
За последние 90 дней изменение цены Sceptre Staked FLR на USD составило $ +0.016261127670512374.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0.20%
30 дней$ +0.0071248719+21.54%
60 дней$ +0.0411597412+124.41%
90 дней$ +0.016261127670512374+96.66%

Анализ цен Sceptre Staked FLR (SFLR)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Sceptre Staked FLR: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.03260225
$ 0.03260225$ 0.03260225

$ 0.03390051
$ 0.03390051$ 0.03390051

$ 0.04445059
$ 0.04445059$ 0.04445059

+0.37%

-0.20%

-8.49%

Рыночная информация Sceptre Staked FLR (SFLR)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 21.52M
$ 21.52M$ 21.52M

$ 239.18K
$ 239.18K$ 239.18K

650.24M
650.24M 650.24M

Что такое Sceptre Staked FLR (SFLR)

Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets.

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Источник Sceptre Staked FLR (SFLR)

Официальный веб-сайт

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SFLR на местную валюту

1 SFLR к AUD
A$0.052935808
1 SFLR к GBP
0.0261370552
1 SFLR к EUR
0.031430636
1 SFLR к USD
$0.03308488
1 SFLR к MYR
RM0.1482202624
1 SFLR к TRY
1.1652494736
1 SFLR к JPY
¥5.2019356824
1 SFLR к RUB
3.296908292
1 SFLR к INR
2.8267721472
1 SFLR к IDR
Rp533.6270220664
1 SFLR к PHP
1.9407590608
1 SFLR к EGP
￡E.1.6793885088
1 SFLR к BRL
R$0.2081038952
1 SFLR к CAD
C$0.0476422272
1 SFLR к BDT
3.947026184
1 SFLR к NGN
51.1356596792
1 SFLR к UAH
1.3849330768
1 SFLR к VES
Bs1.68732888
1 SFLR к PKR
Rs9.1952806984
1 SFLR к KZT
17.1158009704
1 SFLR к THB
฿1.1262093152
1 SFLR к TWD
NT$1.0808830296
1 SFLR к CHF
Fr0.0291146944
1 SFLR к HKD
HK$0.2577312152
1 SFLR к MAD
.د.م0.3328338928