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Топ токенов категории Экосистема Flare Network по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Flare Network. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99939
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 74.33M
2
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.00606529
0.00%
-0.00%
-0.81%
$ 284.14M
$ 1.76M
3
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRP
STXRP
$ 1.018
-0.29%
-0.02%
-5.21%
$ 59.39M
$ 20.24K
4
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
+0.52%
+0.01%
+0.42%
$ 34.17M
$ 3.53M
5
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0.99609
0.00%
--
+0.49%
$ 21.21M
$ 1.06
6
Sceptre Staked FLR
Sceptre Staked FLR
SFLR
$ 0.01123862
-0.11%
-0.00%
-1.17%
$ 14.20M
$ 172.72K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,873.58
+0.01%
-0.02%
-0.04%
$ 13.91M
$ 430.86K
8
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 0.99411
-0.11%
0.00%
+0.06%
$ 3.13M
$ 148.13K
9
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.997998
-0.08%
-0.00%
-0.20%
$ 2.47M
$ 78.21K
10
Flare Staked Ether
Flare Staked Ether
FLRETH
$ 1,936.77
-0.05%
-0.02%
-1.13%
$ 1.86M
$ 5.95K
11
SparkDEX Staked FLR
SparkDEX Staked FLR
STFLR
$ 0.00629912
-0.11%
-0.00%
-0.85%
$ 1.66M
$ 2.96K
12
SparkDEX
SparkDEX
SPRK
$ 0.00491366
-0.05%
-0.00%
-4.63%
$ 395.04K
$ 3.02K
13
Joule
Joule
JOULE
$ 0.00025586
-0.10%
0.00%
+3.87%
$ 282.97K
$ 7.11
14
Poodlecoin
Poodlecoin
POODLE
$ 1.291E-9
0.00%
-6.00%
-7.19%
$ 108.98K
--
15
BUGO
BUGO
BUGO
$ 7.828E-5
0.00%
-0.90%
+1.78%
$ 78.28K
--
16
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0.979382
0.00%
-0.00%
+2.40%
$ 41.75K
$ 130.06
17
Cyclo cyWETH
Cyclo cyWETH
CYWETH
$ 0.315466
0.00%
--
-0.10%
$ 33.12K
$ 1.36
18
Cyclo cysFLR
Cyclo cysFLR
CYSFLR
$ 0.087362
-0.10%
--
-1.15%
$ 27.81K
$ 1.23
19
FlareFox
FlareFox
FLX
$ 1.25E-6
0.00%
-4.70%
-24.70%
$ 23.74K
--
20
Phili Inu
Phili Inu
PHIL
$ 1.7614E-11
-0.01%
+0.30%
-9.28%
$ 17.61K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Flare Network и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Flare Network представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 20 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $4.50B.
Какой токен из категории Экосистема Flare Network демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Flare Network, отслеживаемых на MEXC, PHIL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.30% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Flare Network находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 20 токенов категории Экосистема Flare Network, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Flare Network относятся USDT0, WFLR, STXRP. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Flare Network?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Flare Network составляет примерно $4.50B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Flare Network, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.