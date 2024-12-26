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Цена Revest Finance (RVST)

USD

График цены Revest Finance (RVST) в реальном времени

$0.02215626
$0.02215626$0.02215626
+7.20%(1D)

Цена Revest Finance (RVST) сегодня

Текущая цена Revest Finance (RVST) сегодня составляет 0.02215626 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.01M USD. Цена RVST к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Revest Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 26.65K USD
- Изменение цены Revest Finance в течение дня составляет +7.22%
- Оборотное предложение составляет 90.63M USD

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Ценовые показатели Revest Finance (RVST) - USD

За сегодня изменение цены Revest Finance на USD составило $ +0.00149169.
За последние 30 дней изменение цены Revest Finance на USD составило $ +0.0000197367.
За последние 60 дней изменение цены Revest Finance на USD составило $ -0.0037682436.
За последние 90 дней изменение цены Revest Finance на USD составило $ -0.02147473840328984.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00149169+7.22%
30 дней$ +0.0000197367+0.09%
60 дней$ -0.0037682436-17.00%
90 дней$ -0.02147473840328984-49.21%

Анализ цен Revest Finance (RVST)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Revest Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.02047098
$ 0.02047098$ 0.02047098

$ 0.02213627
$ 0.02213627$ 0.02213627

$ 0.534352
$ 0.534352$ 0.534352

+4.64%

+7.22%

+5.01%

Рыночная информация Revest Finance (RVST)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

$ 26.65K
$ 26.65K$ 26.65K

90.63M
90.63M 90.63M

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Источник Revest Finance (RVST)

Официальный веб-сайт

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RVST на местную валюту

1 RVST к AUD
A$0.035450016
1 RVST к GBP
0.0175034454
1 RVST к EUR
0.021048447
1 RVST к USD
$0.02215626
1 RVST к MYR
RM0.0992600448
1 RVST к TRY
0.7803434772
1 RVST к JPY
¥3.484071885
1 RVST к RUB
2.207871309
1 RVST к INR
1.8923661666
1 RVST к IDR
Rp357.3589822278
1 RVST к PHP
1.2996862116
1 RVST к EGP
￡E.1.1250948828
1 RVST к BRL
R$0.1393628754
1 RVST к CAD
C$0.0319050144
1 RVST к BDT
2.643241818
1 RVST к NGN
34.2444938934
1 RVST к UAH
0.9274610436
1 RVST к VES
Bs1.12996926
1 RVST к PKR
Rs6.1578893418
1 RVST к KZT
11.4620979858
1 RVST к THB
฿0.7541990904
1 RVST к TWD
NT$0.7238450142
1 RVST к CHF
Fr0.0194975088
1 RVST к HKD
HK$0.1725972654
1 RVST к MAD
.د.م0.2228919756