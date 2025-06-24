Цена RealWorldWeed (RWW)
Текущая цена RealWorldWeed (RWW) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 122,21K USD. Цена RWW к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка RealWorldWeed:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены RealWorldWeed в течение дня составляет -2,66%
- Оборотное предложение составляет 999,97M USD
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За сегодня изменение цены RealWorldWeed на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены RealWorldWeed на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены RealWorldWeed на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены RealWorldWeed на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-2,66%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен RealWorldWeed: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-5,15%
-2,66%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Real World Weed ($RWW) is an innovative project that merges the world of cryptocurrencies with the cannabis community, creating a comprehensive ecosystem that connects growers, investors, and enthusiasts. Driven by Weedman’s vision, a passionate cultivator, $RWW enables the tokenization of cannabis production through exclusive NFTs on the Solana network, offering holders passive income from real crops. Beyond the current trading of its token, the project aims to implement advanced features like decentralized voting for decision-making and access to specialized tools, such as cultivation platforms and educational resources. Additionally, with initiatives like KANNADRINK, a cannabis-inspired energy drink, $RWW diversifies its impact on cannabis culture, promoting transparency, traceability, and regulatory compliance through blockchain technology. This unique approach not only redefines the interaction between cannabis and decentralized finance but also fosters a vibrant, sustainable community, positioning $RWW as a leader at the intersection of the real and digital worlds.
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