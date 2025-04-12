Цена Real MXN (MXNE)
Текущая цена Real MXN (MXNE) сегодня составляет 0.04871738 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 69.62K USD. Цена MXNE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Real MXN:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Real MXN в течение дня составляет -1.01%
- Оборотное предложение составляет 1.43M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене MXNE к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах MXNE.
За сегодня изменение цены Real MXN на USD составило $ -0.00050051397192791.
За последние 30 дней изменение цены Real MXN на USD составило $ -0.0008916595.
За последние 60 дней изменение цены Real MXN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Real MXN на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00050051397192791
|-1.01%
|30 дней
|$ -0.0008916595
|-1.83%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Real MXN: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.02%
-1.01%
-0.16%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for * Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity. * Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 MXNE к VND
₫1,249.16234058
|1 MXNE к AUD
A$0.0774606342
|1 MXNE к GBP
￡0.0370252088
|1 MXNE к EUR
€0.0428712944
|1 MXNE к USD
$0.04871738
|1 MXNE к MYR
RM0.2153308196
|1 MXNE к TRY
₺1.8541834828
|1 MXNE к JPY
¥6.9924055514
|1 MXNE к RUB
₽4.0542603636
|1 MXNE к INR
₹4.1935920704
|1 MXNE к IDR
Rp811.9560085508
|1 MXNE к KRW
₩69.200602421
|1 MXNE к PHP
₱2.7856597884
|1 MXNE к EGP
￡E.2.499201594
|1 MXNE к BRL
R$0.2854838468
|1 MXNE к CAD
C$0.0672299844
|1 MXNE к BDT
৳5.9206231914
|1 MXNE к NGN
₦77.8230915072
|1 MXNE к UAH
₴2.016899532
|1 MXNE к VES
Bs3.45893398
|1 MXNE к PKR
Rs13.6613276996
|1 MXNE к KZT
₸25.1766548102
|1 MXNE к THB
฿1.6305707086
|1 MXNE к TWD
NT$1.5769815906
|1 MXNE к AED
د.إ0.1787927846
|1 MXNE к CHF
Fr0.0394610778
|1 MXNE к HKD
HK$0.377559695
|1 MXNE к MAD
.د.م0.453071634
|1 MXNE к MXN
$0.9904243354