Токеномика Real MXN (MXNE) Откройте для себя ключевую информацию о Real MXN (MXNE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Real MXN (MXNE) Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity.

Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome. Официальный сайт: https://brale.xyz/stablecoins/MXNe Купить MXNE сейчас!

Токеномика и анализ цен Real MXN (MXNE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Real MXN (MXNE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 76,20K $ 76,20K $ 76,20K Общее предложение: $ 1,43M $ 1,43M $ 1,43M Оборотное предложение: $ 1,43M $ 1,43M $ 1,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 76,20K $ 76,20K $ 76,20K Исторический максимум: $ 0,067532 $ 0,067532 $ 0,067532 Исторический минимум: $ 0,02496541 $ 0,02496541 $ 0,02496541 Текущая цена: $ 0,053324 $ 0,053324 $ 0,053324 Узнайте больше о цене Real MXN (MXNE)

Токеномика Real MXN (MXNE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Real MXN (MXNE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MXNE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MXNE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MXNE, изучите текущую цену MXNE!

Прогноз цены MXNE Хотите узнать, куда может двигаться MXNE? Наша страница прогноза цены MXNE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MXNE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!