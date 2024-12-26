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Цена Pepemon Pepeballs (PPBLZ)

USD

График цены Pepemon Pepeballs (PPBLZ) в реальном времени

$20.52
$20.52$20.52
-0.10%(1D)

Цена Pepemon Pepeballs (PPBLZ) сегодня

Текущая цена Pepemon Pepeballs (PPBLZ) сегодня составляет 20.52 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 287.25K USD. Цена PPBLZ к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Pepemon Pepeballs:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 134.24 USD
- Изменение цены Pepemon Pepeballs в течение дня составляет -0.11%
- Оборотное предложение составляет 14.00K USD

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Ценовые показатели Pepemon Pepeballs (PPBLZ) - USD

За сегодня изменение цены Pepemon Pepeballs на USD составило $ -0.02326260749997.
За последние 30 дней изменение цены Pepemon Pepeballs на USD составило $ -4.3453069920.
За последние 60 дней изменение цены Pepemon Pepeballs на USD составило $ +21.8509600320.
За последние 90 дней изменение цены Pepemon Pepeballs на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.02326260749997-0.11%
30 дней$ -4.3453069920-21.17%
60 дней$ +21.8509600320+106.49%
90 дней$ 0--

Анализ цен Pepemon Pepeballs (PPBLZ)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Pepemon Pepeballs: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 20.31
$ 20.31$ 20.31

$ 20.54
$ 20.54$ 20.54

$ 460.7
$ 460.7$ 460.7

+0.47%

-0.11%

-12.33%

Рыночная информация Pepemon Pepeballs (PPBLZ)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 287.25K
$ 287.25K$ 287.25K

$ 134.24
$ 134.24$ 134.24

14.00K
14.00K 14.00K

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Источник Pepemon Pepeballs (PPBLZ)

Официальный веб-сайт

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PPBLZ на местную валюту

1 PPBLZ к AUD
A$32.832
1 PPBLZ к GBP
16.2108
1 PPBLZ к EUR
19.6992
1 PPBLZ к USD
$20.52
1 PPBLZ к MYR
RM91.9296
1 PPBLZ к TRY
721.6884
1 PPBLZ к JPY
¥3,226.77
1 PPBLZ к RUB
2,050.5636
1 PPBLZ к INR
1,752.2028
1 PPBLZ к IDR
Rp330,967.6956
1 PPBLZ к PHP
1,203.7032
1 PPBLZ к EGP
￡E.1,043.6472
1 PPBLZ к BRL
R$137.8944
1 PPBLZ к CAD
C$29.3436
1 PPBLZ к BDT
2,448.036
1 PPBLZ к NGN
31,715.5068
1 PPBLZ к UAH
858.9672
1 PPBLZ к VES
Bs1,046.52
1 PPBLZ к PKR
Rs5,703.1236
1 PPBLZ к KZT
10,615.6116
1 PPBLZ к THB
฿700.758
1 PPBLZ к TWD
NT$670.5936
1 PPBLZ к CHF
Fr18.2628
1 PPBLZ к HKD
HK$160.056
1 PPBLZ к MAD
.د.م206.4312