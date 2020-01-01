Токеномика Pepemon Pepeballs (PPBLZ) Откройте для себя ключевую информацию о Pepemon Pepeballs (PPBLZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Pepemon Pepeballs (PPBLZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepemon Pepeballs (PPBLZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 145,95K $ 145,95K $ 145,95K Общее предложение: $ 14,00K $ 14,00K $ 14,00K Оборотное предложение: $ 14,00K $ 14,00K $ 14,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 145,95K $ 145,95K $ 145,95K Исторический максимум: $ 460,7 $ 460,7 $ 460,7 Исторический минимум: $ 6,45 $ 6,45 $ 6,45 Текущая цена: $ 10,42 $ 10,42 $ 10,42 Узнайте больше о цене Pepemon Pepeballs (PPBLZ)

Токеномика Pepemon Pepeballs (PPBLZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pepemon Pepeballs (PPBLZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PPBLZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PPBLZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PPBLZ, изучите текущую цену PPBLZ!

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