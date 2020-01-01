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Топ токенов категории Экосистема Fantom по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Fantom. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00087
0,00%
+0,02%
+0,02%
$ 74,86B
$ 64,84M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 936,6
-0,02%
-1,93%
-0,64%
$ 7,45B
$ 2,11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8,249
-0,59%
-1,05%
+0,01%
$ 5,41B
$ 37,35K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89,73
-0,17%
-1,82%
-1,23%
$ 1,38B
$ 1,47K
5
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0,997
0,00%
+0,02%
+0,05%
$ 492,98M
$ 14,02K
6
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0,7189
+0,27%
-2,72%
-0,59%
$ 464,26M
$ 106,93K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0,2582
+5,11%
+8,64%
+26,34%
$ 392,83M
$ 3,17M
8
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1 870,52
+0,39%
-0,02%
-0,17%
$ 116,17M
$ 236,68K
9
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0,1378
-0,43%
+0,07%
+14,46%
$ 91,54M
$ 441,80K
10
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2 178,25
-0,01%
-0,01%
+0,01%
$ 80,79M
$ 2,30K
11
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2 031,9
-0,47%
-1,77%
-3,79%
$ 72,73M
$ 29,99
12
SNX
SNX
SNX
$ 0,2106
+0,05%
-1,86%
-1,12%
$ 72,73M
$ 431,44K
13
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0,996243
0,00%
0,00%
-0,08%
$ 49,62M
$ 354,74K
14
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0,1697
+0,72%
-4,09%
+7,51%
$ 48,45M
$ 431,90K
15
$ 0,0369
0,00%
-0,96%
+0,73%
$ 44,02M
$ 38,56K
16
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0,003603
-0,06%
-1,26%
+6,34%
$ 36,07M
$ 15,79M
17
Band
Band
BAND
$ 0,170725
+0,33%
-0,01%
+10,87%
$ 30,80M
$ 1,89M
18
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0,005028
-0,02%
-0,73%
+0,74%
$ 28,16M
$ 11,94M
19
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0,02144
+0,05%
-4,03%
-2,45%
$ 28,00M
$ 2,89M
20
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,3115
+0,45%
-3,61%
+16,43%
$ 27,57M
$ 194,39K
21
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0,00543609
-0,05%
-0,00%
-1,60%
$ 27,03M
$ 639,57K
22
Synapse
Synapse
SYN
$ 0,10218
-0,44%
-2,16%
-0,44%
$ 23,02M
$ 1,67M
23
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0,104
0,00%
-2,71%
+1,17%
$ 21,81M
$ 498,07K
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0,01131
-0,18%
-5,28%
-0,96%
$ 21,36M
$ 4,78M
25
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0,077144
-0,03%
-0,00%
+3,87%
$ 19,65M
$ 2,95M
26
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2 367,24
0,00%
--
+2,46%
$ 16,35M
$ 23,47
27
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0,0140575
-0,21%
--
-0,02%
$ 15,15M
$ 5,11K
28
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0,00007917
-0,16%
-2,26%
+0,85%
$ 13,57M
$ 678,91M
29
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1 874,09
0,00%
-0,02%
-0,18%
$ 12,02M
--
30
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0,944918
0,00%
0,00%
-0,82%
$ 9,73M
$ 36,21K
31
Stader
Stader
SD
$ 0,1083
-0,19%
-1,82%
+6,00%
$ 7,63M
$ 498,38K
32
Badger
Badger
BADGER
$ 0,328299
-0,03%
-0,05%
-6,26%
$ 6,89M
$ 1,08M
33
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0,513299
+0,06%
-0,00%
+1,27%
$ 6,77M
$ 16,37
34
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0,01117326
+0,87%
-0,02%
+1,37%
$ 4,19M
$ 48,01K
35
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0,01949
+1,30%
+0,52%
+1,40%
$ 3,92M
$ 1,71M
36
Parallel
Parallel
PAR
$ 1,21
0,00%
--
0,00%
$ 2,71M
$ 142,58
37
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve Note
ERN
$ 0,993515
+0,11%
0,00%
+0,11%
$ 2,19M
$ 465,43
38
Raini
Raini
$RAINI
$ 0,00418237
+0,04%
--
+4,11%
$ 2,03M
$ 47,65
39
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0,02650536
+0,44%
-0,00%
-7,73%
$ 1,79M
$ 3,05K
40
Atari
Atari
ATRI
$ 0,00018057
+0,06%
--
+0,89%
$ 1,36M
$ 28,92
41
Cream
Cream
CREAM
$ 0,426626
0,00%
--
+2,48%
$ 1,25M
$ 850,29
42
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0,101946
-0,11%
-0,02%
-1,55%
$ 1,11M
$ 120,02
43
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0,054203
0,00%
-0,00%
-3,74%
$ 1,11M
$ 17,52
44
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0,090834
-0,09%
--
-0,33%
$ 908,39K
$ 15,35
45
EverRise
EverRise
RISE
$ 1,259E-5
0,00%
-1,60%
+5,00%
$ 901,93K
--
46
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0,00035432
0,00%
+0,01%
-0,21%
$ 658,78K
$ 248,05
47
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0,015812
-0,28%
+5,28%
+16,89%
$ 590,17K
$ 2,54M
48
BeethovenX sFTMX
BeethovenX sFTMX
SFTMX
$ 0,0291708
0,00%
--
-22,64%
$ 578,24K
$ 1,56
49
Tarot V1
Tarot V1
TAROT
$ 0,0076133
+0,08%
--
+0,51%
$ 515,43K
$ 1,94
50
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0,01136171
-0,01%
-0,02%
-1,52%
$ 405,83K
$ 1,08K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Fantom и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Fantom представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 82 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $91.41B.
Какой токен из категории Экосистема Fantom демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Fantom, отслеживаемых на MEXC, CRV продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 8.64% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Fantom находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 82 токенов категории Экосистема Fantom, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Fantom относятся USDC, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Fantom?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Fantom составляет примерно $91.41B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Fantom, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.