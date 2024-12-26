Цена Orion Money (ORION)
Текущая цена Orion Money (ORION) сегодня составляет 0.00124456 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 118.22K USD. Цена ORION к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Orion Money:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 35.10 USD
- Изменение цены Orion Money в течение дня составляет -1.30%
- Оборотное предложение составляет 95.03M USD
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За сегодня изменение цены Orion Money на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Orion Money на USD составило $ +0.0001642845.
За последние 60 дней изменение цены Orion Money на USD составило $ +0.0000997356.
За последние 90 дней изменение цены Orion Money на USD составило $ +0.0001644132356772112.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1.30%
|30 дней
|$ +0.0001642845
|+13.20%
|60 дней
|$ +0.0000997356
|+8.01%
|90 дней
|$ +0.0001644132356772112
|+15.22%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Orion Money: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.07%
-1.30%
-3.61%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Orion Money’s vision is to become a cross-chain stablecoin bank providing seamless and frictionless stablecoin saving, lending, and spending. Within the Orion Money stablecoin bank, we have three main products planned — Orion Saver, Orion Yield and Insurance, and Orion Pay. We are extremely excited to introduce our first product, Orion Saver. Orion Saver is a cross-chain savings dApp that will provide one of the highest and most stable yields for your stablecoins, regardless of which blockchain you are on. Our next product, Orion Yield and Insurance, will provide additional high-yield and insured products, bringing even more value to Orion stakers and the Orion Money depositors. As a cross-chain stablecoin bank, Orion Money will also create avenues and gateways for users to freely spend their stablecoins. This would be made possible through Orion Pay, a cross-chain payments dApp that will integrate with fiat on-off ramp solutions and allow several avenues for users to spend their stablecoins.
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