Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Экосистема Polygon по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Polygon. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,879.01
+0.28%
-2.30%
+0.07%
$ 226.48B
$ 108.71K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 600.65
+0.14%
-1.20%
+1.13%
$ 80.95B
$ 18.68K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,084.65
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
5
Линк
Линк
LINK
$ 8.3
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
6
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,869.59
0.00%
-0.02%
-0.44%
$ 4.49B
--
7
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999044
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 4.06B
$ 74.94M
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.478
-0.29%
-1.39%
-3.72%
$ 2.79B
$ 22.18K
9
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999406
-0.02%
0.00%
-0.04%
$ 2.78B
$ 94.47M
10
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
11
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.955
+0.25%
-3.48%
+1.47%
$ 2.45B
$ 70.07K
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.92
+0.16%
-1.85%
-0.74%
$ 1.38B
$ 2.29K
13
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07732
+0.17%
-0.57%
+3.85%
$ 824.33M
$ 1.79M
14
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,192.69
+0.31%
-0.02%
+0.02%
$ 702.34M
$ 1.02M
15
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.997
0.00%
+0.03%
+0.06%
$ 493.03M
$ 13.91K
16
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7193
+0.31%
-1.91%
-0.25%
$ 465.68M
$ 104.70K
17
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,692
+0.03%
-0.02%
-0.81%
$ 413.60M
$ 7.57K
18
Curve
Curve
CRV
$ 0.2577
+1.51%
+10.42%
+28.27%
$ 398.44M
$ 4.00M
19
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.481
-0.27%
-2.18%
-0.20%
$ 351.61M
$ 638.80K
20
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,131.71
+0.18%
-0.02%
-0.08%
$ 347.71M
$ 6.58M
21
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,751
+0.08%
-0.02%
-0.80%
$ 297.49M
$ 20.96M
22
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8631
+0.03%
+0.50%
+6.02%
$ 296.36M
$ 425.69K
23
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.0000503
+0.06%
+0.10%
-0.36%
$ 276.79M
$ 1.53B
24
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2963
+1.33%
+3.09%
+6.08%
$ 250.07M
$ 980.25K
25
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002455
-0.12%
-2.43%
-13.45%
$ 215.76M
$ 268.60B
26
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999521
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 214.45M
$ 8.19M
27
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999258
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 211.16M
$ 5.72M
28
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009237
+0.20%
-1.44%
-2.72%
$ 193.62M
$ 115.06B
29
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 1.0
-0.10%
0.00%
-0.10%
$ 174.25M
$ 22.05K
30
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
$ 16.77
-0.30%
+0.01%
+1.51%
$ 168.05M
$ 304.95K
31
Compound
Compound
COMP
$ 16.52
-0.12%
-1.20%
-0.54%
$ 165.20M
$ 3.11K
32
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01438
0.00%
-2.44%
-2.58%
$ 155.94M
$ 4.42M
33
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001528
+0.33%
-5.27%
-7.62%
$ 146.80M
$ 107.90M
34
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 144.94M
--
35
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1332
+0.91%
-0.52%
+2.38%
$ 133.20M
$ 1.12M
36
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06675
+0.16%
-0.07%
-0.18%
$ 132.70M
$ 814.51K
37
$ 0.04157
+0.36%
-0.36%
-0.38%
$ 122.09M
$ 1.38M
38
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,359.44
+0.16%
+0.01%
+7.31%
$ 119.13M
$ 8.02M
39
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.35042
-1.16%
+1.00%
-0.82%
$ 117.31M
$ 280.87K
40
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,862.72
+0.02%
-0.02%
-0.41%
$ 116.00M
$ 285.29K
41
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,104.76
-0.01%
0.00%
+0.13%
$ 115.35M
--
42
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 111.69M
$ 1.31M
43
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0746
+0.31%
-2.46%
-0.90%
$ 102.31M
$ 2.86M
44
BAT
BAT
BAT
$ 0.06646
+0.09%
-2.50%
+0.83%
$ 99.36M
$ 856.78K
45
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.2029
0.00%
-1.27%
-2.40%
$ 94.66M
$ 364.78
46
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1368
-0.87%
+0.29%
+13.60%
$ 90.55M
$ 437.08K
47
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1882
+2.34%
+3.02%
-3.74%
$ 82.89M
$ 381.36K
48
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,178.05
-0.03%
-0.01%
+0.06%
$ 80.79M
$ 975.90
49
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2118
+1.05%
+0.86%
-0.52%
$ 75.50M
$ 472.36K
50
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,038.6
+0.36%
-1.83%
-3.45%
$ 72.80M
$ 30.12

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Polygon и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Polygon представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 533 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $427.28B.
Какой токен из категории Экосистема Polygon демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Polygon, отслеживаемых на MEXC, LUCHOW продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 166.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Polygon находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 533 токенов категории Экосистема Polygon, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Polygon относятся ETH, BNB, USDC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Polygon?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Polygon составляет примерно $427.28B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Polygon, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.