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Текущая цена Mindfak By Matt Furie сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация MINDFAK составляет 70,105 USD. Отслеживайте обновления цен MINDFAK в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Mindfak By Matt Furie сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация MINDFAK составляет 70,105 USD. Отслеживайте обновления цен MINDFAK в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Mindfak By Matt Furie (MINDFAK)

Не в листинге

Текущая цена 1 MINDFAK в USD:

$0.0001016
$0.0001016$0.0001016
-0.01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:27:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Mindfak By Matt Furie

Текущая цена Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.67% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MINDFAK на USD составляет $ 0 за MINDFAK.

На данный момент Mindfak By Matt Furie занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 70,105, при оборотном предложении 690.00M MINDFAK. В течение последних 24 часов, MINDFAK торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01701608, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MINDFAK изменился на -0.11% за последний час и на -16.75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 12.24K.

Рыночная информация Mindfak By Matt Furie (MINDFAK)

$ 70.11K
$ 70.11K$ 70.11K

$ 12.24K
$ 12.24K$ 12.24K

$ 70.11K
$ 70.11K$ 70.11K

690.00M
690.00M 690.00M

690,000,000.0
690,000,000.0 690,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Mindfak By Matt Furie составляет $ 70.11K, при 24-часовом объеме торгов $ 12.24K. Циркулируещее обращение MINDFAK составляет 690.00M, а общее предложение – 690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 70.11K.

История цен Mindfak By Matt Furie в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01701608
$ 0.01701608$ 0.01701608

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-0.66%

-16.75%

-16.75%

История цен Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) в USD

За сегодня изменение цены Mindfak By Matt Furie на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Mindfak By Matt Furie на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Mindfak By Matt Furie на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Mindfak By Matt Furie на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0.66%
30 дней$ 0-50.70%
60 дней$ 0-61.31%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Mindfak By Matt Furie

Прогноз цены Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MINDFAK в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Mindfak By Matt Furie потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Mindfak By Matt Furie (MINDFAK)

Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemMeme

О Mindfak By Matt Furie

Какова текущая цена Mindfak By Matt Furie?

По состоянию на ₽, цена Mindfak By Matt Furie за последние 24 часа изменилась на -0.66%.

Как влияет предложение токенов на оценку MINDFAK?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 690000000.0 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация Mindfak By Matt Furie?

Его рыночная капитализация составляет ₽5244984.8461446240000, что соответствует #6396 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

MINDFAK зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽ до ₽, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как Mindfak By Matt Furie вписывается в категорию Meme,Ethereum Ecosystem?

Как токен категории Meme,Ethereum Ecosystem, MINDFAK конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:27:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Mindfak By Matt Furie (MINDFAK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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