Сегодняшняя цена Mindfak By Matt Furie

Текущая цена Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.67% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MINDFAK на USD составляет $ 0 за MINDFAK.

На данный момент Mindfak By Matt Furie занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 70,105, при оборотном предложении 690.00M MINDFAK. В течение последних 24 часов, MINDFAK торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01701608, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MINDFAK изменился на -0.11% за последний час и на -16.75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 12.24K.

Рыночная информация Mindfak By Matt Furie (MINDFAK)

Рыночная капитализация $ 70.11K$ 70.11K $ 70.11K Объем (24Ч) $ 12.24K$ 12.24K $ 12.24K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 70.11K$ 70.11K $ 70.11K Оборотное предложение 690.00M 690.00M 690.00M Общее предложение 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Mindfak By Matt Furie составляет $ 70.11K, при 24-часовом объеме торгов $ 12.24K. Циркулируещее обращение MINDFAK составляет 690.00M, а общее предложение – 690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 70.11K.