Какова реальная цена Midas Fasanara Global Open сегодня?

Текущая цена Midas Fasanara Global Open составляет ₽74.81613074880000, за последние 24 часа она изменилась на 0.0%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для MGLO?

MGLO торговался в диапазоне от ₽74.81613074880000 до ₽74.81613074880000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Midas Fasanara Global Open сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется MGLO?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что MGLO демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Midas Fasanara Global Open в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽3013788941.8467876192000 Midas Fasanara Global Open занимает #497 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли MGLO?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Midas Fasanara Global Open соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽74.81613074880000, а ATL — ₽74.81613074880000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение MGLO?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (40282609.36245755 токенов), производительность категории в рамках Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.