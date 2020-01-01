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Топ токенов категории Токены ликвидной доходности Midas по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токены ликвидной доходности Midas. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.15M
--
2
Midas Fasanara Global
Midas Fasanara Global
MGLOBAL
$ 1.011
0.00%
0.00%
0.00%
$ 60.51M
--
3
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
MGLO
$ 1.0
0.00%
--
0.00%
$ 40.28M
--
4
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 39.44M
--
5
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 65,429
-0.03%
-0.01%
-0.55%
$ 36.39M
--
6
Midas M1 USD Market Neutral
Midas M1 USD Market Neutral
MM1-USD
$ 1.023
0.00%
0.00%
+0.49%
$ 27.21M
--
7
Midas Re7 Ethereum
Midas Re7 Ethereum
MRE7ETH
$ 1,883.63
-0.28%
-0.02%
-0.42%
$ 9.02M
--
8
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 8.19M
--
9
Midas mAPOLLO
Midas mAPOLLO
MAPOLLO
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.07M
--
10
Midas Rockaway Market Neutral
Midas Rockaway Market Neutral
MROX
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.67M
--
11
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
+0.00%
+0.83%
$ 5.09M
--
12
Midas msyrupUSDp
Midas msyrupUSDp
MSYRUPUSDP
$ 1.061
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.55M
--
13
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
14
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.24M
--
15
Midas mBTC
Midas mBTC
MBTC
$ 65,956
-0.03%
-0.01%
-0.61%
$ 1.33M
--
16
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 63,562
-0.12%
-0.02%
-0.32%
$ 818.95K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токены ликвидной доходности Midas и почему они так популярны?
Токены категории Токены ликвидной доходности Midas представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 16 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $319.34M.
Какой токен из категории Токены ликвидной доходности Midas демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токены ликвидной доходности Midas, отслеживаемых на MEXC, MBASIS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токены ликвидной доходности Midas находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 16 токенов категории Токены ликвидной доходности Midas, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токены ликвидной доходности Midas относятся MTBILL, MGLOBAL, MGLO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токены ликвидной доходности Midas?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токены ликвидной доходности Midas составляет примерно $319.34M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токены ликвидной доходности Midas, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.