Цена Mellow Man (MELLOW)
Текущая цена Mellow Man (MELLOW) сегодня составляет 0.02151316 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.49M USD. Цена MELLOW к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Mellow Man:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 12.89K USD
- Изменение цены Mellow Man в течение дня составляет -5.63%
- Оборотное предложение составляет 69.42M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене MELLOW к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах MELLOW.
За сегодня изменение цены Mellow Man на USD составило $ -0.00128438852799608.
За последние 30 дней изменение цены Mellow Man на USD составило $ -0.0103365463.
За последние 60 дней изменение цены Mellow Man на USD составило $ -0.0140649382.
За последние 90 дней изменение цены Mellow Man на USD составило $ -0.08531336296739127.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00128438852799608
|-5.63%
|30 дней
|$ -0.0103365463
|-48.04%
|60 дней
|$ -0.0140649382
|-65.37%
|90 дней
|$ -0.08531336296739127
|-79.86%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Mellow Man: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.13%
-5.63%
-30.26%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 MELLOW к AUD
A$0.034421056
|1 MELLOW к GBP
￡0.0169953964
|1 MELLOW к EUR
€0.0206526336
|1 MELLOW к USD
$0.02151316
|1 MELLOW к MYR
RM0.0963789568
|1 MELLOW к TRY
₺0.7576934952
|1 MELLOW к JPY
¥3.386171384
|1 MELLOW к RUB
₽2.1478738944
|1 MELLOW к INR
₹1.8370087324
|1 MELLOW к IDR
Rp346.9864030348
|1 MELLOW к PHP
₱1.2619619656
|1 MELLOW к EGP
￡E.1.092868528
|1 MELLOW к BRL
R$0.136608566
|1 MELLOW к CAD
C$0.0309789504
|1 MELLOW к BDT
৳2.566519988
|1 MELLOW к NGN
₦33.2505249644
|1 MELLOW к UAH
₴0.9005408776
|1 MELLOW к VES
Bs1.09717116
|1 MELLOW к PKR
Rs5.9791525588
|1 MELLOW к KZT
₸11.1294030628
|1 MELLOW к THB
฿0.734674414
|1 MELLOW к TWD
NT$0.7028349372
|1 MELLOW к CHF
Fr0.0189315808
|1 MELLOW к HKD
HK$0.1675875164
|1 MELLOW к MAD
.د.م0.2164223896