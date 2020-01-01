Токеномика Mellow Man (MELLOW) Откройте для себя ключевую информацию о Mellow Man (MELLOW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mellow Man (MELLOW) Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work. Официальный сайт: https://www.furiesmellow0x69.com/ Купить MELLOW сейчас!

Токеномика и анализ цен Mellow Man (MELLOW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mellow Man (MELLOW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 597,20K $ 597,20K $ 597,20K Общее предложение: $ 69,42M $ 69,42M $ 69,42M Оборотное предложение: $ 69,42M $ 69,42M $ 69,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 597,20K $ 597,20K $ 597,20K Исторический максимум: $ 0,227692 $ 0,227692 $ 0,227692 Исторический минимум: $ 0,00771557 $ 0,00771557 $ 0,00771557 Текущая цена: $ 0,00860273 $ 0,00860273 $ 0,00860273 Узнайте больше о цене Mellow Man (MELLOW)

Токеномика Mellow Man (MELLOW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mellow Man (MELLOW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MELLOW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MELLOW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MELLOW, изучите текущую цену MELLOW!

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