Токеномика Mellow Man (MELLOW)

Токеномика Mellow Man (MELLOW)

Откройте для себя ключевую информацию о Mellow Man (MELLOW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Mellow Man (MELLOW)

Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends,

As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends.

Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work.

Официальный сайт:
https://www.furiesmellow0x69.com/

Токеномика и анализ цен Mellow Man (MELLOW)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mellow Man (MELLOW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 597,20K
$ 597,20K$ 597,20K
Общее предложение:
$ 69,42M
$ 69,42M$ 69,42M
Оборотное предложение:
$ 69,42M
$ 69,42M$ 69,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 597,20K
$ 597,20K$ 597,20K
Исторический максимум:
$ 0,227692
$ 0,227692$ 0,227692
Исторический минимум:
$ 0,00771557
$ 0,00771557$ 0,00771557
Текущая цена:
$ 0,00860273
$ 0,00860273$ 0,00860273

Токеномика Mellow Man (MELLOW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mellow Man (MELLOW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MELLOW, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MELLOW.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MELLOW, изучите текущую цену MELLOW!

Прогноз цены MELLOW

Хотите узнать, куда может двигаться MELLOW? Наша страница прогноза цены MELLOW объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.