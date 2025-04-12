Цена Looped Hype (LHYPE)
Текущая цена Looped Hype (LHYPE) сегодня составляет 15.48 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 17.13M USD. Цена LHYPE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Looped Hype:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Looped Hype в течение дня составляет +6.12%
- Оборотное предложение составляет 1.11M USD
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За сегодня изменение цены Looped Hype на USD составило $ +0.89285.
За последние 30 дней изменение цены Looped Hype на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Looped Hype на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Looped Hype на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.89285
|+6.12%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Looped Hype: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.94%
+6.12%
+27.54%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi - Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture - LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst - An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.
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