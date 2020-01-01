Токеномика Looped Hype (LHYPE) Откройте для себя ключевую информацию о Looped Hype (LHYPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Looped Hype (LHYPE) loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects. Официальный сайт: https://loopedhype.com/ Купить LHYPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Looped Hype (LHYPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Looped Hype (LHYPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 55,58M $ 55,58M $ 55,58M Общее предложение: $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M Оборотное предложение: $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 55,58M $ 55,58M $ 55,58M Исторический максимум: $ 45,83 $ 45,83 $ 45,83 Исторический минимум: $ 9,34 $ 9,34 $ 9,34 Текущая цена: $ 40,75 $ 40,75 $ 40,75 Узнайте больше о цене Looped Hype (LHYPE)

Токеномика Looped Hype (LHYPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Looped Hype (LHYPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LHYPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LHYPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LHYPE, изучите текущую цену LHYPE!

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