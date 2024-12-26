Цена Looby by Stephen Bliss (LOOBY)
Текущая цена Looby by Stephen Bliss (LOOBY) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 569.75K USD. Цена LOOBY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Looby by Stephen Bliss:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 29.07K USD
- Изменение цены Looby by Stephen Bliss в течение дня составляет -12.14%
- Оборотное предложение составляет 952.95M USD
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За сегодня изменение цены Looby by Stephen Bliss на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Looby by Stephen Bliss на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Looby by Stephen Bliss на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Looby by Stephen Bliss на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-12.14%
|30 дней
|$ 0
|-78.24%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Looby by Stephen Bliss: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.16%
-12.14%
-45.44%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes.
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