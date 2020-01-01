Токеномика Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Откройте для себя ключевую информацию о Looby by Stephen Bliss (LOOBY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Looby by Stephen Bliss (LOOBY) LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes. Официальный сайт: https://www.looby.love/ Купить LOOBY сейчас!

Токеномика и анализ цен Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Looby by Stephen Bliss (LOOBY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 442,05K $ 442,05K $ 442,05K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 952,95M $ 952,95M $ 952,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 463,84K $ 463,84K $ 463,84K Исторический максимум: $ 0,00344273 $ 0,00344273 $ 0,00344273 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0004633 $ 0,0004633 $ 0,0004633 Узнайте больше о цене Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

Токеномика Looby by Stephen Bliss (LOOBY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Looby by Stephen Bliss (LOOBY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOOBY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOOBY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOOBY, изучите текущую цену LOOBY!

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