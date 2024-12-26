Цена Lion DAO (ROAR)
Текущая цена Lion DAO (ROAR) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.37M USD. Цена ROAR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Lion DAO:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.67K USD
- Изменение цены Lion DAO в течение дня составляет -4.06%
- Оборотное предложение составляет 893.24B USD
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За сегодня изменение цены Lion DAO на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Lion DAO на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Lion DAO на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Lion DAO на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-4.06%
|30 дней
|$ 0
|-17.87%
|60 дней
|$ 0
|-18.12%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Lion DAO: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.49%
-4.06%
-12.28%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Lion DAO is a DAO built on the Terra blockcahin Using the DAO creation tool Enterprise.Money What makes your project unique? We are the largest community DAO on Terra History of your project. Lion DAO was created alongside the launch of Enterprise.Money on 30th March. Lion DAO was created by RyanLion a well known crypto "influencer" with over 30K followers on Twitter with the mission of showing the power of Enterprise.Money, the protocols & tools available on Terra & the interoperability of Cosmos SDK & IBC. What’s next for your project? The DAO will continue it's journey across the Cosmos. The token has already been bridged to 5 other Cosmos blockchains including Osmosis, Kujira, Juno, Injective, White Whale & HUAHUA What can your token be used for? The token is the governance token of Lion DAO. It can be staked for governance decision making within the DAO including decisions over treasury management, DAO configuration & earn staking rewards.
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