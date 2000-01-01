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Топ токенов категории Экосистема Terra по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Terra. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,043.54
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
2
WETH
WETH
WETH
$ 1,873.89
+0.18%
-0.02%
-0.34%
$ 4.22B
$ 371.15M
3
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.408
+0.64%
+1.94%
+3.51%
$ 727.46M
$ 283.71K
4
Injective
Injective
INJ
$ 4.477
+0.45%
+0.88%
-9.46%
$ 446.07M
$ 216.41K
5
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.998603
-0.09%
0.00%
-0.44%
$ 114.94M
$ 73.46K
6
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
-0.86%
0.00%
0.00%
$ 31.67M
$ 643.01K
7
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04181
+0.14%
-1.32%
+2.27%
$ 29.73M
$ 1.80M
8
Eris Amplified Luna
Eris Amplified Luna
AMPLUNA
$ 0.09354
-0.28%
-0.00%
+1.76%
$ 1.22M
$ 16.99K
9
Levana
Levana
LVN
$ 0.00052837
+0.53%
+0.02%
+3.20%
$ 424.45K
$ 1.14
10
Capa
Capa
CAPA
$ 0.00119988
+0.02%
-0.02%
+7.65%
$ 188.46K
$ 309.14
11
Astroport
Astroport
ASTRO
$ 0.00042863
0.00%
0.00%
+5.81%
$ 181.59K
$ 3.82K
12
ERIS Arbitrage LUNA
ERIS Arbitrage LUNA
ARBLUNA
$ 0.125415
+0.12%
-0.01%
+2.12%
$ 171.16K
$ 251.37
13
Lion DAO
Lion DAO
ROAR
$ 1.80424E-7
+0.13%
-1.40%
+1.29%
$ 161.16K
--
14
Solid
Solid
SOLID
$ 0.994846
+0.21%
+0.00%
-1.40%
$ 62.73K
$ 312.03

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Terra и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Terra представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 14 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $13.02B.
Какой токен из категории Экосистема Terra демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Terra, отслеживаемых на MEXC, ATOM продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.94% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Terra находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 14 токенов категории Экосистема Terra, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Terra относятся WBTC, WETH, ATOM. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Terra?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Terra составляет примерно $13.02B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Terra, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.