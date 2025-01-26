Цена Lantern Staked SOL (LANTERNSOL)

USD

График цены Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) в реальном времени

$282.08
$282.08$282.08
-3.70%(1D)

Цена Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) сегодня

Текущая цена Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) сегодня составляет 282.08 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена LANTERNSOL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Lantern Staked SOL:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 116.18 USD
- Изменение цены Lantern Staked SOL в течение дня составляет -3.76%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене LANTERNSOL к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах LANTERNSOL.

Ценовые показатели Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) - USD

За сегодня изменение цены Lantern Staked SOL на USD составило $ -11.0310475409405.
За последние 30 дней изменение цены Lantern Staked SOL на USD составило $ +100.4816067360.
За последние 60 дней изменение цены Lantern Staked SOL на USD составило $ +33.4983539840.
За последние 90 дней изменение цены Lantern Staked SOL на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -11.0310475409405-3.76%
30 дней$ +100.4816067360+35.62%
60 дней$ +33.4983539840+11.88%
90 дней$ 0--

Анализ цен Lantern Staked SOL (LANTERNSOL)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Lantern Staked SOL: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 272.99
$ 272.99$ 272.99

$ 293.44
$ 293.44$ 293.44

$ 294.2
$ 294.2$ 294.2

+0.29%

-3.76%

+10.58%

Рыночная информация Lantern Staked SOL (LANTERNSOL)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 116.18
$ 116.18$ 116.18

0.00
0.00 0.00

Что такое Lantern Staked SOL (LANTERNSOL)

lanternSOL is the liquid staking token (LST) for the Solana validator "Lantern"

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Lantern Staked SOL (LANTERNSOL)

Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Lantern Staked SOL (LANTERNSOL)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

LANTERNSOL на местную валюту

1 LANTERNSOL к AUD
A$445.6864
1 LANTERNSOL к GBP
225.664
1 LANTERNSOL к EUR
267.976
1 LANTERNSOL к USD
$282.08
1 LANTERNSOL к MYR
RM1,232.6896
1 LANTERNSOL к TRY
10,053.3312
1 LANTERNSOL к JPY
¥44,012.9424
1 LANTERNSOL к RUB
27,562.0368
1 LANTERNSOL к INR
24,309.6544
1 LANTERNSOL к IDR
Rp4,549,676.7824
1 LANTERNSOL к PHP
16,431.16
1 LANTERNSOL к EGP
￡E.14,182.9824
1 LANTERNSOL к BRL
R$1,667.0928
1 LANTERNSOL к CAD
C$403.3744
1 LANTERNSOL к BDT
34,334.7776
1 LANTERNSOL к NGN
439,376.2704
1 LANTERNSOL к UAH
11,824.7936
1 LANTERNSOL к VES
Bs15,796.48
1 LANTERNSOL к PKR
Rs78,463.3728
1 LANTERNSOL к KZT
145,852.2848
1 LANTERNSOL к THB
฿9,463.784
1 LANTERNSOL к TWD
NT$9,235.2992
1 LANTERNSOL к CHF
Fr253.872
1 LANTERNSOL к HKD
HK$2,194.5824
1 LANTERNSOL к MAD
.د.م2,809.5168