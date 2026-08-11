Какова текущая цена Kyros?

Kyros торгуется по цене ₽1.005666189739992704000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.25%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Kyros составляет ₽11.8664145005054880000, тогда как ATL — ₽0.694047014408454784000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка KYROS?

Рыночная капитализация составляет ₽23144278.1862880896000, что ставит актив на 4172-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Kyros на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле KYROS.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 23029546.715522967 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Kyros?

Kyros входит в классификацию Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Restaking,Liquid Restaking Governance Tokens, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность KYROS?

Работа в сети -- позволяет KYROS использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.