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Топ токенов категории Ликвидные токены управления рестейкинга по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Ликвидные токены управления рестейкинга. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3868
-0.33%
+0.57%
+7.45%
$ 344.25M
$ 3.06M
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.36
-0.44%
-1.95%
+0.30%
$ 231.70M
$ 151.10K
3
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0.03605
+1.32%
-2.03%
+16.68%
$ 10.51M
$ 1.75M
4
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0128
+0.78%
-3.01%
+5.74%
$ 6.24M
$ 4.47M
5
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006161
-1.08%
-3.33%
+0.81%
$ 3.07M
$ 83.39M
6
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00066102
-0.02%
-0.01%
-3.07%
$ 469.15K
$ 2.13K
7
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0.01332408
+0.25%
-0.00%
+2.08%
$ 306.06K
$ 163.28
8
Fragmetric
Fragmetric
FRAG
$ 0.00070578
-0.01%
-0.00%
-16.66%
$ 142.57K
$ 21.05
9
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0.00186906
-0.03%
--
-6.97%
$ 71.50K
$ 1.17
10
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 4.214E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.57K
--
11
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002472
-0.16%
+0.08%
+0.41%
--
$ 22.27M
12
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0.001987
+0.15%
+0.76%
+3.81%
--
$ 30.38M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Ликвидные токены управления рестейкинга и почему они так популярны?
Токены категории Ликвидные токены управления рестейкинга представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $596.82M.
Какой токен из категории Ликвидные токены управления рестейкинга демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Ликвидные токены управления рестейкинга, отслеживаемых на MEXC, CGN продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.76% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Ликвидные токены управления рестейкинга находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Ликвидные токены управления рестейкинга, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Ликвидные токены управления рестейкинга относятся ETHFI, PENDLE, KERNEL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Ликвидные токены управления рестейкинга?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Ликвидные токены управления рестейкинга составляет примерно $596.82M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Ликвидные токены управления рестейкинга, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.