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Цена Kabosu on SOL (KABOSU)

USD

График цены Kabosu on SOL (KABOSU) в реальном времени

$0.00012089
$0.00012089$0.00012089
+2.30%(1D)

Цена Kabosu on SOL (KABOSU) сегодня

Текущая цена Kabosu on SOL (KABOSU) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 121.27K USD. Цена KABOSU к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kabosu on SOL:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 38.13K USD
- Изменение цены Kabosu on SOL в течение дня составляет +2.36%
- Оборотное предложение составляет 1000.00M USD

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Ценовые показатели Kabosu on SOL (KABOSU) - USD

За сегодня изменение цены Kabosu on SOL на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kabosu on SOL на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kabosu on SOL на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kabosu on SOL на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2.36%
30 дней$ 0-5.49%
60 дней$ 0-6.26%
90 дней$ 0--

Анализ цен Kabosu on SOL (KABOSU)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Kabosu on SOL: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153192
$ 0.00153192$ 0.00153192

-4.02%

+2.36%

+24.21%

Рыночная информация Kabosu on SOL (KABOSU)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 121.27K
$ 121.27K$ 121.27K

$ 38.13K
$ 38.13K$ 38.13K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

Что такое Kabosu on SOL (KABOSU)

Kabosu, a Shiba Inu, became an internet sensation with her distinctive expression, inspiring the "Doge" meme and the creation of Dogecoin. Adopted by Atsuko Sato in 2010, Kabosu's image spread rapidly online, leading to Dogecoin's rise as a popular cryptocurrency in 2013. Despite her fame, Kabosu lived a quiet life with Sato. Her recent passing has been met with global tributes, highlighting her impact on pop culture and digital currency.

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Источник Kabosu on SOL (KABOSU)

Официальный веб-сайт

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KABOSU на местную валюту

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